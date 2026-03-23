Тим Макмэн: Дончич часто спорит с судьями из-за проблем в личной жизни.

Тим Макмэн раскрыл детали причин постоянных споров Луки Дончича с судьями. По словам инсайдера ESPN, разочарование в клубе и личные проблемы влияют на поведение словенца на площадке.

«Люди в «Маверикс» понимали, просто исходя из того, кто приехал в город: «О, сегодня Лука будет вспыльчив». Он особенно резко реагирует на судей, когда выпускает пар, потому что реально расстроен другими вещами.

Иногда он разочарован тем, что происходит внутри клуба. Зачастую причина – в проблемах его личной жизни. Можно отнестись к этому с пониманием и сказать: «Да, это та единственная вещь, которая реально его тормозит».

И опять же, дело не только в том, что он получает технические фолы. Дело в том, что он не успевает вернуться в защиту, потому что слишком увлечен спором с судьями. Вот о чем речь», – подчеркнул Макмэн в подкасте The Hoop Collective.