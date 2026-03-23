Тим Макмэн: «Дончич часто спорит с судьями из-за проблем в личной жизни»

Тим Макмэн раскрыл детали причин постоянных споров Луки Дончича с судьями. По словам инсайдера ESPN, разочарование в клубе и личные проблемы влияют на поведение словенца на площадке.

«Люди в «Маверикс» понимали, просто исходя из того, кто приехал в город: «О, сегодня Лука будет вспыльчив». Он особенно резко реагирует на судей, когда выпускает пар, потому что реально расстроен другими вещами.

Иногда он разочарован тем, что происходит внутри клуба. Зачастую причина – в проблемах его личной жизни. Можно отнестись к этому с пониманием и сказать: «Да, это та единственная вещь, которая реально его тормозит».

И опять же, дело не только в том, что он получает технические фолы. Дело в том, что он не успевает вернуться в защиту, потому что слишком увлечен спором с судьями. Вот о чем речь», – подчеркнул Макмэн в подкасте The Hoop Collective.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: подкаст ESPN The Hoop Collective
Он к нему в постель залез или слежку установил за ним?
Дончич всю карьеру в Далласе (за Лейкерс не слежу) постоянно спорил с судьями, даже когда и в личной жизни и в клубе не было очевидных проблем. На мой субъективный взгляд, многие претензии Луки были обоснованными, потому что арбитры, особенно черные, часто пропускали на нем фолы и всякие провокации. В то же время, с этой привычкой Дончичу давно пора было заканчивать. Когда тебе с трудом хватает сил тянуть на себе всю атаку команды почти в каждом владении, нельзя тратить столько эмоций и нервных клеток в пустоту.
а если они его заряжают?
Некорректно. Даже косвенные намëки о неполадках в личной жизни другого человека никого не красят.
Тим Макмэн часто говорит о Дончиче из-за проблем в личной жизни
Если он с девушкой так же спорил, даже странно как долго она его терпела
100 проц
Дончич-гений! ему можно!
Пилите гири, Тима, они золотые
