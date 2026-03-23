«Мемфис» подпишет с Тайлером Бертоном второй 10-дневный контракт

«Мемфис» подпишет с форвардом Тайлером Бертоном второй 10-дневный контракт. Об этом сообщает инсайдер Майкл Скотто со ссылкой на источники в лиге.

В текущем сезоне 26-летний Бертон провел за «Гриззлис» шесть матчей, набирая в среднем 8,8 очка и 4,3 подбора за 25,3 минуты на площадке. Ранее он выступал в G‑лиге, где в среднем набирал 19,7 очка за матч и реализовывал 39% трехочковых.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Майкла Скотто
