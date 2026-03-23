«Барселона» ведет переговоры с Майком Джеймсом

Майк Джеймс может продолжить карьеру в «Барселоне».

«Барселона» вступила в переговоры с Майком Джеймсом в надежде подписать с ним контракт. Как сообщает журналист Mundo Deportivo Лукас Клементе, каталонский клуб рассчитывает заполучить одного из самых ярких снайперов Евролиги, который летом покинет «Монако».

35-летний американец является лучшим бомбардиром в истории Евролиги. В текущем сезоне он набирает в среднем 16,7 очка, 6,5 передачи и 3,4 подбора за игру.

Для «Барселоны» возможный переход Джеймса станет серьезным усилением задней линии.

Ранее сообщалось, что клуб уже договорился с центровым Мозесом Райтом.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница журналиста Лукаса Клементе в соцсети X
Бред сивой кобылы. Джеймсу в этом году стукнет 36.
Основной целью Барселоны на позицию разыгрывающего был Сильвен Франциско из Жальгириса, которому предлагали большой контракт, но он заявил, что хочет попробовать свои силы в НБА. В итоге Барса начала искать альтернативу и Майк Джеймс один из основных вариантов. Он работал с Хави Паскуалем в Панатинаикосе, Паскуаль не против видеть его в составе Барсы, летом станет свободным агентом. Единственный минус - возраст.
Не только возраст минус. Тут ещё трудный характер. И если раньше, бывало, Джеймс думал о продолжении карьеры, и потому не сразу заводился, то сейчас ему уже терять особо нечего. В 36 лет, если ему что-то не понравится, он может прямо по ходу сезона всех нафиг послать, и уйти на пенсию... И ещё один пункт. Барса собиралась этим летом сильно омолаживать состав, а то Саторанский (1991), Веселы (1990), Клайберн (1990), Шенгелия (1991), Лапровитола (1990) - это просто какой-то дом престарелых, а не команда. Куда ещё Джеймса?
