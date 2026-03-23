«Барселона» ведет переговоры с Майком Джеймсом

Майк Джеймс может продолжить карьеру в «Барселоне».

«Барселона » вступила в переговоры с Майком Джеймсом в надежде подписать с ним контракт. Как сообщает журналист Mundo Deportivo Лукас Клементе, каталонский клуб рассчитывает заполучить одного из самых ярких снайперов Евролиги, который летом покинет «Монако ».

35-летний американец является лучшим бомбардиром в истории Евролиги. В текущем сезоне он набирает в среднем 16,7 очка, 6,5 передачи и 3,4 подбора за игру.

Для «Барселоны» возможный переход Джеймса станет серьезным усилением задней линии.

Ранее сообщалось, что клуб уже договорился с центровым Мозесом Райтом .