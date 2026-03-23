«Милан» лидирует в борьбе за Девона Холла

Девон Холл, скорее всего, покинет «Фенербахче» – «Милан» главный претендент.

«Фенербахче» рискует потерять одного из ключевых игроков – Девон Холл, скорее всего, покинет клуб по окончании сезона. Как сообщают источники BasketNews, «Милан» вышел в лидеры в борьбе за 30-летнего защитника, который станет свободным агентом этим летом.

Турецкий клуб пытается сохранить американца, но источники на европейском рынке полагают, что его возвращение в «Милан» весьма вероятно. Напомним, Холл уже играл за итальянский клуб с 2021 по 2024 год.

В текущем сезоне Евролиги Холл набирает в среднем 9,6 очка, 3 подбора и 2,8 передачи за 25 минут на паркете.

Ранее сообщалось, что баскетболистом также интересуется «Дубай».