Пол Пирс – Джейлену Брауну: «Просто продолжай играть, не слушай СМИ»

Пол Пирс призвал Джейлена Брауна не обращать внимания на разговоры СМИ о его взаимодействии с вернувшимся в строй Джейсоном Тейтумом.

«Не позволяй СМИ вбивать клин в то, что происходит между вами. У СМИ есть сила заставить их говорить друг о друге и поднимать подобные темы: «Как у них получается взаимодействовать? Кто чем жертвует? » и все в таком духе.

Я бы посоветовал Брауну просто продолжать играть так, как он играет сейчас. Тейтум настолько сильный игрок, что он во всем разберется… Они оба хотят побеждать. Они хорошо относятся друг к другу, и ничто не должно мешать достижению побед», – заявил чемпион НБА-2008.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница NBA Courtside в соцсети Х
Все будет нормально 🍀
Вот может же , когда хочет - по делу сказать !!!👏👏👏
