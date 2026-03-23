Пол Пирс – Джейлену Брауну: Просто продолжай играть, не слушай СМИ.

Пол Пирс призвал Джейлена Брауна не обращать внимания на разговоры СМИ о его взаимодействии с вернувшимся в строй Джейсоном Тейтумом .

«Не позволяй СМИ вбивать клин в то, что происходит между вами. У СМИ есть сила заставить их говорить друг о друге и поднимать подобные темы: «Как у них получается взаимодействовать? Кто чем жертвует? » и все в таком духе.

Я бы посоветовал Брауну просто продолжать играть так, как он играет сейчас. Тейтум настолько сильный игрок, что он во всем разберется… Они оба хотят побеждать. Они хорошо относятся друг к другу, и ничто не должно мешать достижению побед», – заявил чемпион НБА-2008.

Трэйси Макгрэйди: «С возвращением Тейтума процент попаданий «Бостона» упал. Они не играют в свой баскетбол»