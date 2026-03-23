Стив Керр: «Я фанат Омера Юртсевена. Он очень хороший и талантливый игрок»
Омер Юртсевен впечатлил своими первыми выступлениями за «Уорриорз».
Омер Юртсевен произвел впечатление на главного тренера «Голден Стэйт» Стива Керра в первых матчах за команду. 27-летний турецкий центровой, подписавший 10-дневный контракт, наиболее ярко проявил себя в игре против «Детройта» (8 очков, 6 подборов, 2 передачи).
«Я фанат Омера – он очень хороший игрок, очень талантливый. Он отличный распасовщик, умеет бросать, и у него уже был успех в НБА. Мы работаем с ним всего несколько дней, но мне нравится наблюдать за ним каждый день и смотреть, как он взаимодействует с остальными ребятами», – отметил Керр.
Юртсевен сыграл 5 матчей за «Уорриорз», набирая в среднем 3,2 очка и 3,2 подбора за 11 минут на площадке.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Eurohoops
На Евробаскете очень понравился
