Стив Керр: «Я фанат Омера Юртсевена. Он очень хороший и талантливый игрок»

Омер Юртсевен впечатлил своими первыми выступлениями за «Уорриорз».

Омер Юртсевен произвел впечатление на главного тренера «Голден Стэйт » Стива Керра в первых матчах за команду. 27-летний турецкий центровой, подписавший 10-дневный контракт, наиболее ярко проявил себя в игре против «Детройта» (8 очков, 6 подборов, 2 передачи).

«Я фанат Омера – он очень хороший игрок, очень талантливый. Он отличный распасовщик, умеет бросать, и у него уже был успех в НБА . Мы работаем с ним всего несколько дней, но мне нравится наблюдать за ним каждый день и смотреть, как он взаимодействует с остальными ребятами», – отметил Керр.

Юртсевен сыграл 5 матчей за «Уорриорз», набирая в среднем 3,2 очка и 3,2 подбора за 11 минут на площадке.