Стив Керр: «Я фанат Омера Юртсевена. Он очень хороший и талантливый игрок»

Омер Юртсевен впечатлил своими первыми выступлениями за «Уорриорз».

Омер Юртсевен произвел впечатление на главного тренера «Голден Стэйт» Стива Керра в первых матчах за команду. 27-летний турецкий центровой, подписавший 10-дневный контракт, наиболее ярко проявил себя в игре против «Детройта» (8 очков, 6 подборов, 2 передачи).

«Я фанат Омера – он очень хороший игрок, очень талантливый. Он отличный распасовщик, умеет бросать, и у него уже был успех в НБА. Мы работаем с ним всего несколько дней, но мне нравится наблюдать за ним каждый день и смотреть, как он взаимодействует с остальными ребятами», – отметил Керр.

Юртсевен сыграл 5 матчей за «Уорриорз», набирая в среднем 3,2 очка и 3,2 подбора за 11 минут на площадке.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Eurohoops
1 комментарий
На Евробаскете очень понравился
Материалы по теме
Дрэймонд Грин: «Каждый год мы пытаемся избежать плей-ин, но он нас словно притягивает»
22 марта, 17:19
Керр о Куминге: «Мы не смогли дать ему то, что ему было нужно, и наоборот»
22 марта, 11:37
Дрэймонд Грин о желании Янниса играть до конца сезона: «Игрокам его масштаба плевать на драфт»
22 марта, 08:45
Адриатическая лига. «Спартак Суботица» встретится с КРКА
1 минуту назад
«Я лидер по очкам за всю историю». Леброн Джеймс использовал сильный аргумент в споре с Джей Би Бикерстаффом
43 минуты назадВидео
Эйс Бэйли – пятый самый молодой игрок в истории НБА, набравший 25+ очков в трех матчах подряд
сегодня, 07:39
Эйс Бэйли набрал 37 очков – новый рекорд карьеры
сегодня, 07:36Видео
«Милуоки» перевел Пита Нэнса на стандартный контракт после отчисления Кэма Томаса
сегодня, 04:50
Адриатическая лига. «Задар» обыграл «Студентски центар»
вчера, 21:01
Карим Лопес заявил об участии в драфте-2026 и может стать первым мексиканцем, выбранным в 1-м раунде
вчера, 18:52
Игроки женской НБА единогласно одобрили новый коллективный договор
вчера, 18:35
Чемпионат Турции. «Петким Спор» победил «Бурсаспор»
вчера, 18:24
Премьер-лига. Женщины. 1/4 финала. 24+11 Кьяры Линскенс помогли курскому «Динамо» обыграть МБА
вчера, 18:06
Рекомендуем