Стивен Эй Смит: «Лейкерс» по праву третьи на Западе, их игра набирает ход»
Стивен Эй Смит заявил, что «Лейкерс» нельзя исключать из числа претендентов на титул.
«Я бы не стал ставить на то, что «Лейкерс» обыграют «Сан‑Антонио». Я бы не стал ставить на то, что они обыграют «Оклахому». Но они по праву считаются третьей лучшей командой в Западной конференции, а их игра набирает ход – а это значит, что, на мой взгляд, исключать какие‑либо сценарии нельзя», – сказал Смит в эфире шоу First Take.
«Лейкерс» занимают третье место на Западе с результатом 46-25. Команда из Лос-Анджелеса выиграла девять матчей подряд.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: First Take
В прошлом году одну Лейкерс привезли полному составу Оклахомы 30 очков, можно говорить что угодно, но факт - был полные состав
А во второй игре Дончич вышел в четвертой четверти и сходу получил удаление
Плюс Лейкерс вероятно тоже нафиг напрягаться не придется (я думаю никто не удивится если обе команды подойдут к первой очной игре с винстриком в 16 и 14 побед, что по сути закроет вопросы об 1 и 3 строчке соответственно)
Какой бы счет не был, вряд ли команды будут играть в полную силу
Но если вдруг обе команды выпустят основу, то 30+ там не будет в пользу Оклы