Стивен Эй Смит: Лейкерс» по праву третьи на Западе, их игра набирает ход.

Стивен Эй Смит заявил, что «Лейкерс » нельзя исключать из числа претендентов на титул.

«Я бы не стал ставить на то, что «Лейкерс» обыграют «Сан‑Антонио». Я бы не стал ставить на то, что они обыграют «Оклахому». Но они по праву считаются третьей лучшей командой в Западной конференции, а их игра набирает ход – а это значит, что, на мой взгляд, исключать какие‑либо сценарии нельзя», – сказал Смит в эфире шоу First Take.

«Лейкерс» занимают третье место на Западе с результатом 46-25. Команда из Лос-Анджелеса выиграла девять матчей подряд.