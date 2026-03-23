«Фенербахче» близок к продлению контракта с Николо Мелли. По информации BasketNews, 35-летний итальянский форвард подпишет новое многолетнее соглашение, которое сохранит его в составе турецкого клуба и после сезона-2025/26.

Мелли находился на завершающем этапе действующего контракта и должен был выйти на рынок свободных агентов, однако стороны достигли прогресса в переговорах. В текущем сезоне Евролиги опытный игрок продолжает играть ключевую роль в ротации «Фенербахче», набирая в среднем 6,5 очка, 5,5 подбора и 1,6 передачи за почти 23 минуты.