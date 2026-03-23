Джейсон Тейтум о возвращении к оптимальной форме: «Я не Супермен, поэтому мне нужно время»

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум признал, что ему все еще непросто смириться с тем, что он пока не тот игрок, каким был до травмы.

«Честно, я не знал, как это все будет. Да, это непросто. В моменте стараешься не думать об этом, просто хочешь быть собой, Джейсоном Тейтумом, снова чувствовать себя в игре. Я не Супермен, поэтому, естественно, это займет время. Думаю, на следующий день я могу быть к себе чуть снисходительнее в каких‑то моментах, но в моменте, честно, это расстраивает.

Просто прошло очень много времени. Я долго не мог даже просто бросать мяч, ходить по площадке. Так что я просто стараюсь сбросить ржавчину постепенно, матч за матчем. Я отмечаю яркие всплески и удачные моменты от игры к игре и, знаете, просто пытаюсь их накапливать – делать так, чтобы их становилось больше», – поделился форвард «Селтикс».

Тейтум вернулся после разрыва ахиллова сухожилия в начале марта. В 8 сыгранных матчах 28-летний игрок в среднем набирал 19,1 очка, делал 8,9 подбора и 3,3 передачи за 29,8 минуты на паркете.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Boston Globe
Всё будет хорошо ☘
