«Париж» назначил 28-летнего Джулиуса Томаса временным главным тренером

«Париж» объявил о назначении Джулиуса Томаса временным главным тренером до конца сезона после расставания с Франческо Табеллини. 28-летний ассистент, работавший в клубе с 2023 года, возглавит команду перед решающими матчами сезона.

Когда Томас проведет свой первый матч во главе парижской команды, он станет вторым самым молодым главным тренером в истории Евролиги. Моложе него дебютировал только Гашпер Поточник, возглавивший «Юнион Олимпию» в 2008 году в возрасте 27 лет, 11 месяцев и 19 дней.

При этом Томас станет самым молодым тренером, который полностью принял руководство командой, а не просто временно исполнял обязанности главного тренера в одном матче.

