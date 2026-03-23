«Париж» назначил 28-летнего Джулиуса Томаса временным главным тренером

«Париж» доверил пост главного тренера 28-летнему ассистенту.

«Париж » объявил о назначении Джулиуса Томаса временным главным тренером до конца сезона после расставания с Франческо Табеллини. 28-летний ассистент, работавший в клубе с 2023 года, возглавит команду перед решающими матчами сезона.

Когда Томас проведет свой первый матч во главе парижской команды, он станет вторым самым молодым главным тренером в истории Евролиги. Моложе него дебютировал только Гашпер Поточник, возглавивший «Юнион Олимпию» в 2008 году в возрасте 27 лет, 11 месяцев и 19 дней.

При этом Томас станет самым молодым тренером, который полностью принял руководство командой, а не просто временно исполнял обязанности главного тренера в одном матче.