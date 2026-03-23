Мустафа Фалль вернулся в общую группу «Олимпиакоса» спустя 10 месяцев после тяжелой травмы

Мустафа Фалль готов помочь «Олимпиакосу» в решающих матчах Евролиги.

«Олимпиакос » подходит к финишной прямой сезона с практически укомплектованным составом. Важное усиление команда получила с возвращением центрового Мустафы Фалля – он присоединился к командным тренировкам без ограничений и готов помочь в предстоящих матчах Евролиги, сообщает Sport24.

Это знаменует завершение длительного периода восстановления для французского центрового. В последний раз он выходил на площадку 6 июня прошлого года – в матче против «Панатинаикоса» в финале чемпионата Греции, где получил разрыв сухожилия надколенника. В итоге он пропустил почти 10 месяцев.

В прошлом сезоне Евролиги Фалль провел 35 матчей, набирая в среднем 5,8 очка и 2,9 подбора за 17 минут на площадке.