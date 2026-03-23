Трэйси Макгрэйди: «С возвращением Тейтума процент попаданий «Бостона» упал. Они не играют в свой баскетбол»

Макгрэйди связывает последние неудачи «Селтикс» с возвращением Тейтума.

Трэйси Макгрэйди заявил, что возвращение Джейсона Тейтума в состав «Бостона » могло нарушить атакующую химию команды.

«Не хочу сказать, что все пошло наперекосяк, но их процент попаданий снизился с тех пор, как он [Тейтум] вернулся. Это прямо как: «Ребята, что мы вообще делаем? Мы разыгрываем те же комбинации, что и раньше? Мы все еще на одной волне? Или мы расколоты, потому что не играем в свой привычный баскетбол?»

Уверен, что у игроков сейчас много мыслей в голове из-за возвращения Тейтума – они не играют в тот баскетбол, к которому привыкли, и у каждого по отдельности не летит бросок.

Они испытывали трудности в матче против «Мемфиса» на днях, и они испытывали трудности сегодня против «Миннесоты» – команды, у которой не было ее лучшего игрока. Уверен, что ребятам придется ответить на ряд вопросов», – заключил Макгрэйди.

Тейтум вернулся после разрыва ахилла в начале марта. 28-летний форвард провел 8 матчей, в среднем набирая 19,1 очка, 8,9 подбора и 3,3 передачи за 29,8 минуты на площадке при 29,3% реализации трехочковых.