  • Трэйси Макгрэйди: «С возвращением Тейтума процент попаданий «Бостона» упал. Они не играют в свой баскетбол»
Макгрэйди связывает последние неудачи «Селтикс» с возвращением Тейтума.

Трэйси Макгрэйди заявил, что возвращение Джейсона Тейтума в состав «Бостона» могло нарушить атакующую химию команды.

«Не хочу сказать, что все пошло наперекосяк, но их процент попаданий снизился с тех пор, как он [Тейтум] вернулся. Это прямо как: «Ребята, что мы вообще делаем? Мы разыгрываем те же комбинации, что и раньше? Мы все еще на одной волне? Или мы расколоты, потому что не играем в свой привычный баскетбол?»

Уверен, что у игроков сейчас много мыслей в голове из-за возвращения Тейтума – они не играют в тот баскетбол, к которому привыкли, и у каждого по отдельности не летит бросок.

Они испытывали трудности в матче против «Мемфиса» на днях, и они испытывали трудности сегодня против «Миннесоты» – команды, у которой не было ее лучшего игрока. Уверен, что ребятам придется ответить на ряд вопросов», – заключил Макгрэйди.

Тейтум вернулся после разрыва ахилла в начале марта. 28-летний форвард провел 8 матчей, в среднем набирая 19,1 очка, 8,9 подбора и 3,3 передачи за 29,8 минуты на площадке при 29,3% реализации трехочковых.

Это было очевидно . Тейтум не реализует с линейкой карри или дюранта чтоб стата не просела. Плюс он явно не в форме все еще. Тонуса нет. Проценты с игры худшие по карьере
Sleepy договорится !!!
От Соломона Хилла уже получил !!!
Теперь от Пола Пирса отгребет !!!😂😂😂
Это винтажный тэтуми, все просто забыли как он раньше играл
Материалы по теме
Джейлен Браун после проигрыша «Миннесоте»: «Я слишком расхлябанно обращался с мячом. Мы не показали баскетбол «Селтикс»
сегодня, 07:50
НБА. «Тимбервулвс» впервые с 2005 года обыграли «Селтикс» в Бостоне, трипл-дабл Йокича (22+14+14) помог «Денверу» победить «Портленд», «Финикс» разгромил «Торонто» и другие результаты
сегодня, 07:17
Никола Вучевич о сломанном пальце: «Надеюсь зацепить пару игр «регулярки» и поймать ритм за неделю перед плей-офф»
21 марта, 16:10
Рекомендуем
Главные новости
Джейсон Тейтум о возвращении к оптимальной форме: «Я не Супермен, поэтому мне нужно время»
1 минуту назад
Серджо Скариоло о Габриэле Прочиде: «Я сам хочу дать ему больше времени, ведь мы оба итальянцы, но ему нужно набраться терпения»
сегодня, 12:41Видео
«Либо Алексей переходит в другую команду, либо завтра я уезжаю». Ватутин рассказал историю конфликта Саврасенко и Мессины
сегодня, 12:22
«Париж» расстался с главным тренером Франческо Табеллини
сегодня, 12:03Фото
Хавьер Паскуаль: «Реал» был лучше во всем. Так выиграть невозможно»
сегодня, 10:22Видео
НБА признала ошибочными три решения в пользу «Лейкерс» в концовке игры с «Орландо»
сегодня, 10:06
Кевин Дюрэнт назвал Луку Дончича и Энтони Эдвардса теми, кто обойдут его в списке лучших бомбардиров НБА
сегодня, 09:01
Джейлен Браун после проигрыша «Миннесоте»: «Я слишком расхлябанно обращался с мячом. Мы не показали баскетбол «Селтикс»
сегодня, 07:50
Егор Амосов стал лучшим игроком «Реала» U22 в победном матче с «Барселоной»
сегодня, 07:20Видео
НБА. «Тимбервулвс» впервые с 2005 года обыграли «Селтикс» в Бостоне, трипл-дабл Йокича (22+14+14) помог «Денверу» победить «Портленд», «Финикс» разгромил «Торонто» и другие результаты
сегодня, 07:17
Ко всем новостям
Последние новости
«Париж» назначил 28-летнего Джулиуса Томаса временным главным тренером
31 минуту назадФото
Мустафа Фалль вернулся в общую группу «Олимпиакоса» спустя 10 месяцев после тяжелой травмы
50 минут назад
Попов, Жбанов, Мартин, Зубков и Курбанов – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
сегодня, 13:22Фото
Малик Ньюмэн может перейти в «Уралмаш»
сегодня, 13:13
Премьер-лига. Женщины. 1/4 финала. «Динамо Курск» сыграет с МБА
сегодня, 09:10
Чемпионат Турции. «Петким Спор» примет «Бурсаспор»
сегодня, 12:40
Адриатическая лига. «Задар» встретится с «Студентски центаром»
сегодня, 09:23
Макс Шульга стал первым в истории «Бостона», кто набрал очки в НБА и G-лиге в один и тот же день
сегодня, 11:48
Георгий Жбанов о поражении от «Локомотива-Кубань»: «В начале четвертой четверти не набрали ни одного очка, это стало переломным моментом»
сегодня, 09:44
Джоэл Боломбой оформил дабл-дабл (16+10) в победном дерби с «Партизаном»
сегодня, 08:31
Рекомендуем