Попов, Жбанов, Мартин, Зубков и Курбанов – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
Единая лига ВТБ определила лучших игроков прошедшей игровой недели. По итогам матчей 16 – 22 марта в символическую пятерку вошли атакующие защитники Георгий Жбанов («Зенит») и Джеремайя Мартин («Локомотив-Кубань»), а также форварды Кирилл Попов («Пари НН»), Андрей Зубков (МБА-МАИ) и Никита Курбанов (ЦСКА).
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
