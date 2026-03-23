Попов, Жбанов, Мартин, Зубков и Курбанов – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ определила лучших игроков прошедшей игровой недели. По итогам матчей 16 – 22 марта в символическую пятерку вошли атакующие защитники Георгий Жбанов («Зенит ») и Джеремайя Мартин («Локомотив-Кубань »), а также форварды Кирилл Попов («Пари НН»), Андрей Зубков (МБА-МАИ) и Никита Курбанов (ЦСКА).