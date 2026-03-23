Малик Ньюмэн может перейти в «Уралмаш»

«Уралмаш» рассматривает возможность подписания защитника Малика Ньюмэна из «Автодора». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Единой лиги ВТБ Ньюмэн входит в топ-5 лучших снайперов чемпионата. 29-летний баскетболист сыграл 19 матчей, набирая в среднем 17,2 очка, 3,1 подбора и 2,4 передачи.

Для того чтобы уложиться в лимит легионеров, «Уралмашу» потребуется отзаявить травмированного Айзейю Риза.

Стороны могут заключить контракт до конца чемпионата-2025/26. В случае перехода «Автодор» получит денежную компенсацию за игрока.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: «Спорт-Экспресс»
