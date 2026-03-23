Серджо Скариоло о Габриэле Прочиде: «Я сам хочу дать ему больше времени, ведь мы оба итальянцы, но ему нужно набраться терпения»
Главный тренер «Реала» Серджо Скариоло высоко оценил форварда Габриэле Прочиду.
«Я не всегда нахожу для него место в составе, поэтому он должен набраться терпения и продолжать работать. Честно признаюсь, я сам первый, кто хочет дать ему больше времени, не в последнюю очередь из‑за того, что мы оба итальянцы, но он – отличный игрок и на сейчас, и на будущее», – сказал тренер.
Прочида стал одним одним из самых ярких игроков победного матча против «Барселоны» (95:76), набрав 14 очков (4 из 5 с игры, 2 из 3 трехочковых, 4 из 4 штрафных).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Marca
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем