  Серджо Скариоло о Габриэле Прочиде: «Я сам хочу дать ему больше времени, ведь мы оба итальянцы, но ему нужно набраться терпения»
Серджо Скариоло о Габриэле Прочиде: «Я сам хочу дать ему больше времени, ведь мы оба итальянцы, но ему нужно набраться терпения»

Скариоло высказался о Прочиде.

Главный тренер «Реала» Серджо Скариоло высоко оценил форварда Габриэле Прочиду.

«Я не всегда нахожу для него место в составе, поэтому он должен набраться терпения и продолжать работать. Честно признаюсь, я сам первый, кто хочет дать ему больше времени, не в последнюю очередь из‑за того, что мы оба итальянцы, но он – отличный игрок и на сейчас, и на будущее», – сказал тренер.

Прочида стал одним одним из самых ярких игроков победного матча против «Барселоны» (95:76), набрав 14 очков (4 из 5 с игры, 2 из 3 трехочковых, 4 из 4 штрафных).

Смотрите класико целиком: трансляция Спортса’’ и ТВ Старт

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Marca
Материалы по теме
Хавьер Паскуаль: «Реал» был лучше во всем. Так выиграть невозможно»
сегодня, 10:22Видео
Егор Амосов стал лучшим игроком «Реала» U22 в победном матче с «Барселоной»
сегодня, 07:20Видео
«Реал» разнес «Барсу» – что это было?! Разбор на ВидеоСпортсе’’
вчера, 23:45
Рекомендуем
Главные новости
«Либо Алексей переходит в другую команду, либо завтра я уезжаю». Ватутин рассказал историю конфликта Саврасенко и Мессины
19 минут назад
«Париж» расстался с главным тренером Франческо Табеллини
38 минут назадФото
Хавьер Паскуаль: «Реал» был лучше во всем. Так выиграть невозможно»
сегодня, 10:22Видео
НБА признала ошибочными три решения в пользу «Лейкерс» в концовке игры с «Орландо»
сегодня, 10:06
Кевин Дюрэнт назвал Луку Дончича и Энтони Эдвардса теми, кто обойдут его в списке лучших бомбардиров НБА
сегодня, 09:01
Джейлен Браун после проигрыша «Миннесоте»: «Я слишком расхлябанно обращался с мячом. Мы не показали баскетбол «Селтикс»
сегодня, 07:50
Егор Амосов стал лучшим игроком «Реала» U22 в победном матче с «Барселоной»
сегодня, 07:20Видео
НБА. «Тимбервулвс» впервые с 2005 года обыграли «Селтикс» в Бостоне, трипл-дабл Йокича (22+14+14) помог «Денверу» победить «Портленд», «Финикс» разгромил «Торонто» и другие результаты
сегодня, 07:17
Лука Дончич стал вторым после Уилта Чемберлена игроком в истории НБА, который набирал в среднем 40 очков за 9-матчевую победную серию
сегодня, 06:57
Колин Каухерд о том, почему образ Джордана привлекательнее Джеймса: «В Майкле есть загадка и уникальность. А Леброн – он везде»
сегодня, 06:44
Ко всем новостям
Последние новости
Макс Шульга стал первым в истории «Бостона», кто набрал очки в НБА и G-лиге в один и тот же день
53 минуты назад
Георгий Жбанов о поражении от «Локомотива-Кубань»: «В начале четвертой четверти не набрали ни одного очка, это стало переломным моментом»
сегодня, 09:44
Адриатическая лига. «Задар» встретится с «Студентски центаром»
сегодня, 09:23
Чемпионат Турции. «Петким Спор» примет «Бурсаспор»
сегодня, 09:15
Премьер-лига. Женщины. 1/4 финала. «Динамо Курск» сыграет с МБА
сегодня, 09:10
Джоэл Боломбой оформил дабл-дабл (16+10) в победном дерби с «Партизаном»
сегодня, 08:31
Хавьер Паскуаль: «Никаких подписаний не будет, мы продолжим работать с теми, кто у нас есть»
сегодня, 08:09
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» выиграла у «Партизана», «Игокеа» обыграла «Цедевиту Олимпию» и другие результаты
вчера, 22:55
Роман Скворцов: «То, что жизнь подкинула Касаткину, врагу не пожелаешь, но сейчас он кайфует»
вчера, 20:39
Чемпионат Италии. «Триест» уступил «Венеции», «Реджо-Эмилия» обыграла «Виртус» и другие результаты
вчера, 20:26
Рекомендуем