Серджо Скариоло о Габриэле Прочиде: «Я сам хочу дать ему больше времени, ведь мы оба итальянцы, но ему нужно набраться терпения»

Скариоло высказался о Прочиде.

Главный тренер «Реала» Серджо Скариоло высоко оценил форварда Габриэле Прочиду.

«Я не всегда нахожу для него место в составе, поэтому он должен набраться терпения и продолжать работать. Честно признаюсь, я сам первый, кто хочет дать ему больше времени, не в последнюю очередь из‑за того, что мы оба итальянцы, но он – отличный игрок и на сейчас, и на будущее», – сказал тренер.

Прочида стал одним одним из самых ярких игроков победного матча против «Барселоны» (95:76), набрав 14 очков (4 из 5 с игры, 2 из 3 трехочковых, 4 из 4 штрафных).

