«Париж» расстался с главным тренером Франческо Табеллини

Табеллини покинул пост главного тренера «Парижа».

«Париж» объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Франческо Табеллини.

Итальянский специалист возглавил французский клуб летом 2025 года после ухода Тьяго Сплиттера, который оформил золотой дубль, выиграв чемпионат и Кубок Франции.

Под руководством Табеллини «Париж» испытывал трудности в Евролиге. На данный момент команда занимает 17-е место в турнирной таблице с результатом 12-21, что в итоге и подтолкнуло организацию к переменам.

«Париж» оставался конкурентоспособным на внутренней арене, занимая 3-е место в национальном чемпионате с показателем 16-7.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Парижа»
а чего они хотели с таким составом?
