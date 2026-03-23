«Париж» расстался с главным тренером Франческо Табеллини

Табеллини покинул пост главного тренера «Парижа».

«Париж » объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Франческо Табеллини.

Итальянский специалист возглавил французский клуб летом 2025 года после ухода Тьяго Сплиттера, который оформил золотой дубль, выиграв чемпионат и Кубок Франции.

Под руководством Табеллини «Париж» испытывал трудности в Евролиге. На данный момент команда занимает 17-е место в турнирной таблице с результатом 12-21, что в итоге и подтолкнуло организацию к переменам.

«Париж» оставался конкурентоспособным на внутренней арене, занимая 3-е место в национальном чемпионате с показателем 16-7.