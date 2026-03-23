  • «Либо Алексей переходит в другую команду, либо завтра я уезжаю». Ватутин рассказал историю конфликта Саврасенко и Мессины
Ватутин поделился историей о Саврасенко и Мессине.

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о конфликте, произошедшем между тогдашним главным тренером армейцев Этторе Мессиной и чемпионом Европы Алексеем Саврасенко.

«Леша – замечательный человек, один из самых надежных игроков, с которыми я работал.

У него тогда была травма плеча. Он долго восстанавливался, вернулся, и его роль немного изменилась, после чего начало накапливаться недовольство. А Леша такой человек, что может долго что-то держать в себе, а потом происходит взрыв.

У нас была домашняя игра в УСК ЦСКА. После нее Алексей пошел к Этторе, взяв с собой Диму Шакулина в качестве переводчика. Легенда гласит, что он все сказал на русском. Сейчас история выглядит юморной, но тогда она была драматичной. Алексей – чемпион Евролиги, чемпион Европы. Шакулин выслушал все, что сказал Алексей, и спросил: «Ты уверен, что нужно переводить все, что ты наговорил?» «Да, тренер, переводите». Шак перевел. Мессина выслушал, сказал: «Одну секундочку».

А я в этот момент переодевался после матча. Мессина постучал ко мне, зашел: «Извини, Андрей, займу у тебя одну минуту. Сейчас ко мне заходил Алексей, после этого есть только два решения: либо завтра я уезжаю, либо он переходит в другую команду. Большое спасибо, спокойной ночи».

До сих пор помню, как стоял с полунадетыми штанами своего «парадного» костюма.

Пришлось решать вопрос. Хотя Леха – заслуженный человек, классный российский игрок. Но таких ситуаций бывает много с любым тренером.

Это к тому, что Мессина зачастую обходился без дипломатии: либо я, либо он. «Денег мне никаких не нужно. Не переживай из-за компенсации. Завтра могу уехать».   

Вот здесь нужен президент в таких ситуациях», – заключил Ватутин.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Спортс’‘
Главное, что штаны не забыл надеть.
Шанташизст какой-то
Судя по словака Шака, переводить он это не хотел и Мессина прав. Но тут Ватутин не о них а о себе любимом)
Чуть что сразу в кусты и ультиматумы ставить. Как тренер ни о чем, так еще и гнилой человек. Поэтому с 2008 мессина ничего и не выигрывал.
Материалы по теме
«Два раза проиграли, говорит: «Можете меня уволить». Этторе Мессина принес ЦСКА первый титул за 35 лет
сегодня, 11:40
Рекомендуем
Главные новости
Джейсон Тейтум о возвращении к оптимальной форме: «Я не Супермен, поэтому мне нужно время»
5 минут назад
Трэйси Макгрэйди: «С возвращением Тейтума процент попаданий «Бостона» упал. Они не играют в свой баскетбол»
сегодня, 13:47
Серджо Скариоло о Габриэле Прочиде: «Я сам хочу дать ему больше времени, ведь мы оба итальянцы, но ему нужно набраться терпения»
сегодня, 12:41Видео
«Париж» расстался с главным тренером Франческо Табеллини
сегодня, 12:03Фото
Хавьер Паскуаль: «Реал» был лучше во всем. Так выиграть невозможно»
сегодня, 10:22Видео
НБА признала ошибочными три решения в пользу «Лейкерс» в концовке игры с «Орландо»
сегодня, 10:06
Кевин Дюрэнт назвал Луку Дончича и Энтони Эдвардса теми, кто обойдут его в списке лучших бомбардиров НБА
сегодня, 09:01
Джейлен Браун после проигрыша «Миннесоте»: «Я слишком расхлябанно обращался с мячом. Мы не показали баскетбол «Селтикс»
сегодня, 07:50
Егор Амосов стал лучшим игроком «Реала» U22 в победном матче с «Барселоной»
сегодня, 07:20Видео
НБА. «Тимбервулвс» впервые с 2005 года обыграли «Селтикс» в Бостоне, трипл-дабл Йокича (22+14+14) помог «Денверу» победить «Портленд», «Финикс» разгромил «Торонто» и другие результаты
сегодня, 07:17
«Париж» назначил 28-летнего Джулиуса Томаса временным главным тренером
35 минут назадФото
Мустафа Фалль вернулся в общую группу «Олимпиакоса» спустя 10 месяцев после тяжелой травмы
54 минуты назад
Попов, Жбанов, Мартин, Зубков и Курбанов – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
сегодня, 13:22Фото
Малик Ньюмэн может перейти в «Уралмаш»
сегодня, 13:13
Премьер-лига. Женщины. 1/4 финала. «Динамо Курск» сыграет с МБА
сегодня, 09:10
Чемпионат Турции. «Петким Спор» примет «Бурсаспор»
сегодня, 12:40
Адриатическая лига. «Задар» встретится с «Студентски центаром»
сегодня, 09:23
Макс Шульга стал первым в истории «Бостона», кто набрал очки в НБА и G-лиге в один и тот же день
сегодня, 11:48
Георгий Жбанов о поражении от «Локомотива-Кубань»: «В начале четвертой четверти не набрали ни одного очка, это стало переломным моментом»
сегодня, 09:44
Джоэл Боломбой оформил дабл-дабл (16+10) в победном дерби с «Партизаном»
сегодня, 08:31
Рекомендуем