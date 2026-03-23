«Либо Алексей переходит в другую команду, либо завтра я уезжаю». Ватутин рассказал историю конфликта Саврасенко и Мессины

Ватутин поделился историей о Саврасенко и Мессине.

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о конфликте, произошедшем между тогдашним главным тренером армейцев Этторе Мессиной и чемпионом Европы Алексеем Саврасенко.

«Леша – замечательный человек, один из самых надежных игроков, с которыми я работал.

У него тогда была травма плеча. Он долго восстанавливался, вернулся, и его роль немного изменилась, после чего начало накапливаться недовольство. А Леша такой человек, что может долго что-то держать в себе, а потом происходит взрыв.

У нас была домашняя игра в УСК ЦСКА. После нее Алексей пошел к Этторе, взяв с собой Диму Шакулина в качестве переводчика. Легенда гласит, что он все сказал на русском. Сейчас история выглядит юморной, но тогда она была драматичной. Алексей – чемпион Евролиги, чемпион Европы. Шакулин выслушал все, что сказал Алексей, и спросил: «Ты уверен, что нужно переводить все, что ты наговорил?» «Да, тренер, переводите». Шак перевел. Мессина выслушал, сказал: «Одну секундочку».

А я в этот момент переодевался после матча. Мессина постучал ко мне, зашел: «Извини, Андрей, займу у тебя одну минуту. Сейчас ко мне заходил Алексей, после этого есть только два решения: либо завтра я уезжаю, либо он переходит в другую команду. Большое спасибо, спокойной ночи».

До сих пор помню, как стоял с полунадетыми штанами своего «парадного» костюма.

Пришлось решать вопрос. Хотя Леха – заслуженный человек, классный российский игрок. Но таких ситуаций бывает много с любым тренером.

Это к тому, что Мессина зачастую обходился без дипломатии: либо я, либо он. «Денег мне никаких не нужно. Не переживай из-за компенсации. Завтра могу уехать».

Вот здесь нужен президент в таких ситуациях», – заключил Ватутин.