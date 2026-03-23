Макс Шульга стал первым в истории «Бостона», кто набрал очки в НБА и G-лиге в один и тот же день

Шульга вошел в историю «Селтикс».

Защитник «Бостона » Макс Шульга провел два матча за один день.

В G-лиге он помог «Мэйн Селтикс» разгромить «Кливленд Чардж» (121:91), набрав 12 очков (3 из 8 с игры), 5 подборов и 4 передачи.

За основную команду «Бостона» 23-летний украинец провел 2 минуты в проигранном матче против «Миннесоты» (92:102), записав на свой счет 4 очка (1 из 1 с игры), 1 подбор и 1 передачу.

В итоге Шульга стал первым в истории клуба, кто в один и тот же день отметился набранными очками и в матче НБА , и в игре G-лиги.