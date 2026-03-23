Макс Шульга стал первым в истории «Бостона», кто набрал очки в НБА и G-лиге в один и тот же день

Шульга вошел в историю «Селтикс».

Защитник «Бостона» Макс Шульга провел два матча за один день.

В G-лиге он помог «Мэйн Селтикс» разгромить «Кливленд Чардж» (121:91), набрав 12 очков (3 из 8 с игры), 5 подборов и 4 передачи.

За основную команду «Бостона» 23-летний украинец провел 2 минуты в проигранном матче против «Миннесоты» (92:102), записав на свой счет 4 очка (1 из 1 с игры), 1 подбор и 1 передачу.

В итоге Шульга стал первым в истории клуба, кто в один и тот же день отметился набранными очками и в матче НБА, и в игре G-лиги.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети фарм-клуба «Бостона»
вот игрок по 2 матча в день играет а звезды все ноют что у них слишком большие нагрузки))
Ответ bionicman
вот игрок по 2 матча в день играет а звезды все ноют что у них слишком большие нагрузки))
Ноют только те у кого контракты хорошие)
Материалы по теме
Джейлен Браун после проигрыша «Миннесоте»: «Я слишком расхлябанно обращался с мячом. Мы не показали баскетбол «Селтикс»
сегодня, 07:50
«Миннесота» прервала 18-матчевую серию поражений в Бостоне, длившуюся с 2005 года
сегодня, 06:26
«Бостон» перевел Макса Шульгу на стандартный 2-летний контракт
15 марта, 12:29
Рекомендуем
Главные новости
Трэйси Макгрэйди: «С возвращением Тейтума процент попаданий «Бостона» упал. Они не играют в свой баскетбол»
17 минут назад
Серджо Скариоло о Габриэле Прочиде: «Я сам хочу дать ему больше времени, ведь мы оба итальянцы, но ему нужно набраться терпения»
сегодня, 12:41Видео
«Либо Алексей переходит в другую команду, либо завтра я уезжаю». Ватутин рассказал историю конфликта Саврасенко и Мессины
сегодня, 12:22
«Париж» расстался с главным тренером Франческо Табеллини
сегодня, 12:03Фото
Хавьер Паскуаль: «Реал» был лучше во всем. Так выиграть невозможно»
сегодня, 10:22Видео
НБА признала ошибочными три решения в пользу «Лейкерс» в концовке игры с «Орландо»
сегодня, 10:06
Кевин Дюрэнт назвал Луку Дончича и Энтони Эдвардса теми, кто обойдут его в списке лучших бомбардиров НБА
сегодня, 09:01
Джейлен Браун после проигрыша «Миннесоте»: «Я слишком расхлябанно обращался с мячом. Мы не показали баскетбол «Селтикс»
сегодня, 07:50
Егор Амосов стал лучшим игроком «Реала» U22 в победном матче с «Барселоной»
сегодня, 07:20Видео
НБА. «Тимбервулвс» впервые с 2005 года обыграли «Селтикс» в Бостоне, трипл-дабл Йокича (22+14+14) помог «Денверу» победить «Портленд», «Финикс» разгромил «Торонто» и другие результаты
сегодня, 07:17
Ко всем новостям
Последние новости
Мустафа Фалль вернулся в общую группу «Олимпиакоса» спустя 10 месяцев после тяжелой травмы
6 минут назад
Попов, Жбанов, Мартин, Зубков и Курбанов – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
42 минуты назадФото
Малик Ньюмэн может перейти в «Уралмаш»
51 минуту назад
Премьер-лига. Женщины. 1/4 финала. «Динамо Курск» сыграет с МБА
сегодня, 09:10
Чемпионат Турции. «Петким Спор» примет «Бурсаспор»
сегодня, 12:40
Адриатическая лига. «Задар» встретится с «Студентски центаром»
сегодня, 09:23
Георгий Жбанов о поражении от «Локомотива-Кубань»: «В начале четвертой четверти не набрали ни одного очка, это стало переломным моментом»
сегодня, 09:44
Джоэл Боломбой оформил дабл-дабл (16+10) в победном дерби с «Партизаном»
сегодня, 08:31
Хавьер Паскуаль: «Никаких подписаний не будет, мы продолжим работать с теми, кто у нас есть»
сегодня, 08:09
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» выиграла у «Партизана», «Игокеа» обыграла «Цедевиту Олимпию» и другие результаты
вчера, 22:55
Рекомендуем