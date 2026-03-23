Макс Шульга стал первым в истории «Бостона», кто набрал очки в НБА и G-лиге в один и тот же день
Шульга вошел в историю «Селтикс».
Защитник «Бостона» Макс Шульга провел два матча за один день.
В G-лиге он помог «Мэйн Селтикс» разгромить «Кливленд Чардж» (121:91), набрав 12 очков (3 из 8 с игры), 5 подборов и 4 передачи.
За основную команду «Бостона» 23-летний украинец провел 2 минуты в проигранном матче против «Миннесоты» (92:102), записав на свой счет 4 очка (1 из 1 с игры), 1 подбор и 1 передачу.
В итоге Шульга стал первым в истории клуба, кто в один и тот же день отметился набранными очками и в матче НБА, и в игре G-лиги.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети фарм-клуба «Бостона»
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
вот игрок по 2 матча в день играет а звезды все ноют что у них слишком большие нагрузки))
Ноют только те у кого контракты хорошие)
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем