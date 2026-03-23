Хавьер Паскуаль: «Реал» был лучше во всем. Так выиграть невозможно»

Паскуаль: «Реал» был лучше во всем. Так выиграть невозможно.

Главный тренер «Барселоны» Хавьер Паскуаль кратко проанализировал проигранный матч испанской лиги против «Реала ».

«Усилий нескольких игроков оказалось недостаточно. Мы не смогли сдержать их атакующую мощь. После второй четверти у нас не было возможности вернуться в игру, сегодня они были лучше во всем. Так выиграть невозможно.

У нас скоро важнейший матч (во вторник с «Анадолу Эфесом»), и нужно как можно скорее восстановиться. Сейчас мне трудно подобрать нужные слова», – сказал тренер.

Проиграв «Реалу» со счетом 76:95, «Барселона » откатилась на 5-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.

