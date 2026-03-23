НБА признала ошибочными три решения в пользу «Лейкерс» в концовке игры с «Орландо»
Согласно отчету, арбитры дважды не зафиксировали нарушение правила 3 секунд в защите у центрового «Лейкерс» Деандре Эйтона, а также ошибочно выписали фол форварду «Мэджик» Тристану Да Силве, после которого Эйтон реализовал 1 из 2 штрафных.
В то же время судьи правильно определили блок-шот на форварде Леброне Джеймсе в моменте, который вызвал вопросы у главного тренера «Лейкерс» Джей Джей Редика.
Матч закончился победой «Лос-Анджелеса» с минимальным преимуществом – 105:104.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт НБА
3 секунды это такое, на самом деле это 5-6 секунд по настроению арбитров всегда
Никогда такого не было и вот опять... 🤣
добавьте чисто выбитый мяч у Ривса в концовке игры с Денвером - вот и минус две победы
В ситуации когда ЛАЛ нужна только 3 очковая атака, чтобы сравнять, им по ошибке дают два штрафных броска. Вот уж помогли так помогли. В следующей атаки Мэджик сами фолили на два штрафных, потому что это их устраивало. Хорошо что Ривс выкрутился.
Как говорится " после драки кулаками не машут" какие-то ошибки судей уже ничего не изменят, так что стоит забыть и двигаться дальше.
Самый здравый комментарий в этой теме.
3 секунды вообще редко свистят, как и пробежки. А фол на Эйтоне сомнительная услуга для ЛАЛ. С большой вероятностью ЛАЛ бы придумали что-то более интересное, чем 1 из 2 с линии.
Это называется result oriented. Когнитивное искажение, когда событие оценивается не по тому, как оно выглядит в моменте, а по тому, во что это в итоге выльется. Никто заранее не знает про 1/2 Эйтона. Иначе бы его хакали с первых секунд, но этого почему-то не происходит.
никто не знал что 3 очка не отыграть двумя штрафными, сильно
А потом лалоглоры начинают нам рассказывать про "лучшую в клатче" команду
Неожиданно как)
Очередная «чистейшая» победа по мнению одного фанатика
Штрафные на Эйтоне это ошибка в пользу Орландо, так как он в этот момент отдавал открытому Ривзу на дуге и 2 очков в любом случае не хватало.Если смотрели матч вместо написания чуши знали бы. а насчёт 3 секунд, посчитай в следующем матче любой команды ради прикола сколько раз за матч это не свистят. При этом было странное решение с касанием Леброна но его признали верным, если бы вы были фанатом баскетбола, а не фанатиком "Чистейших побед" знали бы
Фанатики болотных и раньше не славились адекватностью, а теперь к ним добавились фаны Луки и получилось такое комбо мощное)
