НБА признала ошибочными три решения в пользу «Лейкерс» в концовке игры с «Орландо»

Судьи допустили три ошибки в концовке игры с «Орландо».

НБА опубликовала отчет о последних двух минутах игры «Орландо » против «Лейкерс».

Согласно отчету, арбитры дважды не зафиксировали нарушение правила 3 секунд в защите у центрового «Лейкерс » Деандре Эйтона , а также ошибочно выписали фол форварду «Мэджик» Тристану Да Силве, после которого Эйтон реализовал 1 из 2 штрафных.

В то же время судьи правильно определили блок-шот на форварде Леброне Джеймсе в моменте, который вызвал вопросы у главного тренера «Лейкерс» Джей Джей Редика .

Матч закончился победой «Лос-Анджелеса» с минимальным преимуществом – 105:104.