Георгий Жбанов о поражении от «Локомотива-Кубань»: «В начале четвертой четверти не набрали ни одного очка, это стало переломным моментом»

Жбанов прокомментировал проигрыш «Локомотиву-Кубань».

Форвард «Зенита» Георгий Жбанов назвал причинами поражения от «Локомотива-Кубань» (72:81) большое количество потерь и серию промахов в начале решающей четверти.

«Игра была равная. В начале четвертой четверти не набрали ни одного очка, это стало переломным моментом. Бывают дни, когда бросок не летит, поэтому бывает такая засуха. Надеюсь, это единичный случай.

Агрессивно играл «Локо». Мы это ожидали, готовились. Почему‑то во время игры не показали это. Совершили кучу потерь и заслуженно проигрываем», – сказал Жбанов.

Петербуржцы проиграли четвертую четверть со счетом 12:21.

По итогам встречи Жбанов отметился 9 очками (3 из 9 с игры, 1 из 6 из-за дуги, 2 из 2 с линии), 7 подборами и 6 передачами.