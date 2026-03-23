Адриатическая лига. «Задар» встретится с «Студентски центаром»

Сегодня в рамках Адриатической лиги пройдет один матч.

«Задар» примет «Студентски центар». Адриатическая лига Регулярный чемпионат Топ-8 Положение команд : Партизан Сербия – 18-2, Дубай ОАЭ – 18-2, Црвена Звезда Сербия – 15-5, Будучность Черногория – 15-5, Цедевита-Олимпия Словения – 12-7, Клуж Румыния – 11-8, Босна Роял Босния и Герцеговина – 9-11, Игокеа Босния и Герцеговина – 9-11. Плей-аут Положение команд: Спартак Суботица Сербия – 11-9, Мега Сербия – 9-12, Илирия Словения – 8-13, ФМП Сербия – 8-12, Задар Хорватия – 7-12, КРКА Словения – 7-13, Вена Австрия – 7-14, Борац Чачак Сербия – 7-14, Студентски центар Черногория – 5-15, Сплит Хорватия – 5-16. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.