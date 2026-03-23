Чемпионат Турции. «Петким Спор» примет «Бурсаспор»

Сегодня в чемпионате Турции пройдет один матч.

«Петким Спор» встретится с «Бурсаспором». Чемпионат Турции Регулярный чемпионат Положение команд: Фенербахче – 20-3, Бешикташ – 19-4, Бахчешехир – 17-6, Трабзонспор – 16-7, Тюрк Телеком – 15-8, Анадолу Эфес – 14-9, Эсенлер Эрокспор – 14-9, Галатасарай – 13-10, Тофаш – 10-13, Мерсин – 9-14, Меркезефенди – 9-14, Маниса – 8-15, Бурсаспор – 6-16, Петким Спор – 6-16, Каршияка – 4-19, Бююкчекмедже – 3-20. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.