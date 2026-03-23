Кевин Дюрэнт назвал Луку Дончича и Энтони Эдвардса теми, кто обойдут его в списке лучших бомбардиров НБА

Дончич и Эдвардс, по мнению Дюрэнта, могут превзойти его по набранным очкам.

После того, как форвард «Хьюстона » Кевин Дюрэнт обошел Майкла Джордана в списке лучших бомбардиров в истории НБА , он порассуждал о том, кто из действующих игроков опередит его самого.

«Раньше, чем через 20 лет кто-то этого добьется. Есть много таких парней, как Лука и Энт, которые уже на подходе. Они показывают те результаты, которые выдавал я в их возрасте. Леброн тоже, Кобе.

И я надеюсь, что этот момент, особенно для них, будет таким же, как для меня, – когда я превзошел величие, на которое равнялся или за которым наблюдал в детстве. Понимаете, о чем я? Я надеюсь, что оставил такой след», – заключил Дюрэнт.

На счету ветерана «Рокетс» сейчас 32294 очка. За свою 18-летнюю карьеру он в среднем набирает 27,1 очка в 1190 проведенных матчах при 50,3% бросков с игры и 39,1% из-за дуги.

У Дончича в активе 14851 очко за 8 лет карьеры. Словенец набирает в среднем 29,2 очка (46,9%, 35,2%) за 509 игр. Ранее защитник «Лейкерс» в шутку говорил, что не будет играть в лиге до 41 года, как Леброн Джеймс.

Эдвардс отыграл на 2 сезона меньше, чем Дончич и сейчас имеет 10807 очков. Звезда «Тимбервулвс» в среднем набирает 24,6 очка за 439 игр. За это время он реализовал 45,3% бросков с игры и 37% из-за дуги.