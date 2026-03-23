24

Кевин Дюрэнт назвал Луку Дончича и Энтони Эдвардса теми, кто обойдут его в списке лучших бомбардиров НБА

Дончич и Эдвардс, по мнению Дюрэнта, могут превзойти его по набранным очкам.

После того, как форвард «Хьюстона» Кевин Дюрэнт обошел Майкла Джордана в списке лучших бомбардиров в истории НБА, он порассуждал о том, кто из действующих игроков опередит его самого.

«Раньше, чем через 20 лет кто-то этого добьется. Есть много таких парней, как Лука и Энт, которые уже на подходе. Они показывают те результаты, которые выдавал я в их возрасте. Леброн тоже, Кобе.

И я надеюсь, что этот момент, особенно для них, будет таким же, как для меня, – когда я превзошел величие, на которое равнялся или за которым наблюдал в детстве. Понимаете, о чем я? Я надеюсь, что оставил такой след», – заключил Дюрэнт.

На счету ветерана «Рокетс» сейчас 32294 очка. За свою 18-летнюю карьеру он в среднем набирает 27,1 очка в 1190 проведенных матчах при 50,3% бросков с игры и 39,1% из-за дуги.

У Дончича в активе 14851 очко за 8 лет карьеры. Словенец набирает в среднем 29,2 очка (46,9%, 35,2%) за 509 игр. Ранее защитник «Лейкерс» в шутку говорил, что не будет играть в лиге до 41 года, как Леброн Джеймс.

Эдвардс отыграл на 2 сезона меньше, чем Дончич и сейчас имеет 10807 очков. Звезда «Тимбервулвс» в среднем набирает 24,6 очка за 439 игр. За это время он реализовал 45,3% бросков с игры и 37% из-за дуги.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Boardroom
Лука скорее всего даже Хардэна не догонит🤗 Щас будут 5 лет прайма (тьфу-тьфу), за которые он наберёт +/- 10К очков, а вот дальше скорее всего лавинообразно (именно скоринг) от сезона к сезону всё будет замедляться. К тридцатке скорее всего конеш приблизится, и даже наверняка пробьёт, но где-то в районе Дирка и остановится.
Харден в свою очередь, если конечно ещё пару сезонов продержится, то тоже Майка обойдёт, но до Кобяна не дотянется.
Есть шансы и Кобе обойти. В другой новости ставил на то, что закончит в топ4, а дальше его обойдут как раз Эдвардс, Дончич и возможно Шай.
Проценты у Кешы конечно умопомрачительные
Это Луке ещё нужно 10 лет играть на таком уровне. Сомневаюсь, что он выдержит
Да вполне сможет ещё 10 лет играть на топ уровне т.к его игра не заточена на атлетизме, он не летает с данками аки Морэнт. И Дончич еще не вошел в свой прайм
Его тело не приспособление к таким нагрузкам.
Нет. Даже без травм. Энт будет чудить по разному, а Лука в 35 лет будет пешеход уже. Кеша если здоровье ок 35 пробьет на изи
В последние недели часто пишу комментарии на тему кол-во очков за карьеру, прогнозы итд. Изучаю basketball-reference и интересна эта часть баскетбола.

Я не верю, Лука и Эдвардс смогут обойти Дюранта. Объясню почему.

У Луки к 27 годам (к завершению нынешней регулярки) будет 15к очков. Со средней результативностью по карьере - 29 PPG. В лиге он уже 9 лет. Будет ли он держать схожую результативность после 30? Лет до 33, вполне, дальше сомнительно. То есть, ему фактически нужно еще 9 лет такого же уровня игры, как он показывает сейчас и это гарантирует ему только 30к. Без травм. А в 36-37 лет я вообще не уверен, что Лука сможет найти мотивацию проходить регулярку на уровне scoring лидера. Тем более, у него есть проблемы с лишним весом, которые пока вроде решились. Его гэймбук очень сильно завязан на передачах и я уверен, что на поздних этапах карьеры, он будет больше разыгрывать, чем набирать в соло.

У Эдвардса будет 11к к концу сезона. Он моложе Луки на 2,5 года. Но результативность ниже - 24,5 PPG за 6 лет карьеры. Я думаю его прайм еще не наступил и АНТ будет развиваться в ближайшие годы. Если разгонится и будет закрывать регулярку с 2000 очков+, то в теории, может закончит карьеру с 35к очков . За счет возраста и фанатичности, азарта в плане мотивации, верю в Эдвардса больше, но все равно уровень скоринга и долголетия Дюранта на невероятно элитном уровне. От лидера Миннесоты часто вижу встречи, где он может 10-13 очков набирать, что в сравнении с КД показывает нестабильность в плане набора очков.

Почти не сомневаюсь, что они оба пробьют планку в 30к, и даже в 33к очков за карьеру, но вот побить рекорд Дюрантулы, хз хз.

Предположим, что Дюрант закончит карьеру на 37000 (сейчас 32к). Думаю года 3 он еще отыграет, вполне. И эта еще он пропустил фактически 2 года карьеры из-за травм.
Энт и Лука вообще по какому графику идут?
Леброн в 28 лет 20 тысяч набрал, а Дончичу 27 и он даже 15 тысяч еще не набрал
лука отстает от графика леброна на около 2.5к-3к pts, эдвартс плюс минус также. дюранта дончич обходит, эдвартс недобирает 2к
Молодой Дончич в первые свои 8 сезонов проводит на 6,5 матчей меньше за сезон, чем Леброн в среднем за всю свою 23-летнюю карьеру. На дистанции 20 лет это даст разницу в более чем 130 матчей, что соответствует недобору 3500 очков.
По Леброну кого-то вести - вообще кощунство.
В цитате Дюранта не только Леброн, но и Кобе: "Они показывают те результаты, которые выдавал я в их возрасте. Леброн тоже, Кобе."
Не переживай Кевин. Один столько не сможет отыграть, а второй в футбол уйдет)
