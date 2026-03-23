Кевин Дюрэнт назвал Луку Дончича и Энтони Эдвардса теми, кто обойдут его в списке лучших бомбардиров НБА
После того, как форвард «Хьюстона» Кевин Дюрэнт обошел Майкла Джордана в списке лучших бомбардиров в истории НБА, он порассуждал о том, кто из действующих игроков опередит его самого.
«Раньше, чем через 20 лет кто-то этого добьется. Есть много таких парней, как Лука и Энт, которые уже на подходе. Они показывают те результаты, которые выдавал я в их возрасте. Леброн тоже, Кобе.
И я надеюсь, что этот момент, особенно для них, будет таким же, как для меня, – когда я превзошел величие, на которое равнялся или за которым наблюдал в детстве. Понимаете, о чем я? Я надеюсь, что оставил такой след», – заключил Дюрэнт.
На счету ветерана «Рокетс» сейчас 32294 очка. За свою 18-летнюю карьеру он в среднем набирает 27,1 очка в 1190 проведенных матчах при 50,3% бросков с игры и 39,1% из-за дуги.
У Дончича в активе 14851 очко за 8 лет карьеры. Словенец набирает в среднем 29,2 очка (46,9%, 35,2%) за 509 игр. Ранее защитник «Лейкерс» в шутку говорил, что не будет играть в лиге до 41 года, как Леброн Джеймс.
Эдвардс отыграл на 2 сезона меньше, чем Дончич и сейчас имеет 10807 очков. Звезда «Тимбервулвс» в среднем набирает 24,6 очка за 439 игр. За это время он реализовал 45,3% бросков с игры и 37% из-за дуги.
Харден в свою очередь, если конечно ещё пару сезонов продержится, то тоже Майка обойдёт, но до Кобяна не дотянется.
Я не верю, Лука и Эдвардс смогут обойти Дюранта. Объясню почему.
У Луки к 27 годам (к завершению нынешней регулярки) будет 15к очков. Со средней результативностью по карьере - 29 PPG. В лиге он уже 9 лет. Будет ли он держать схожую результативность после 30? Лет до 33, вполне, дальше сомнительно. То есть, ему фактически нужно еще 9 лет такого же уровня игры, как он показывает сейчас и это гарантирует ему только 30к. Без травм. А в 36-37 лет я вообще не уверен, что Лука сможет найти мотивацию проходить регулярку на уровне scoring лидера. Тем более, у него есть проблемы с лишним весом, которые пока вроде решились. Его гэймбук очень сильно завязан на передачах и я уверен, что на поздних этапах карьеры, он будет больше разыгрывать, чем набирать в соло.
У Эдвардса будет 11к к концу сезона. Он моложе Луки на 2,5 года. Но результативность ниже - 24,5 PPG за 6 лет карьеры. Я думаю его прайм еще не наступил и АНТ будет развиваться в ближайшие годы. Если разгонится и будет закрывать регулярку с 2000 очков+, то в теории, может закончит карьеру с 35к очков . За счет возраста и фанатичности, азарта в плане мотивации, верю в Эдвардса больше, но все равно уровень скоринга и долголетия Дюранта на невероятно элитном уровне. От лидера Миннесоты часто вижу встречи, где он может 10-13 очков набирать, что в сравнении с КД показывает нестабильность в плане набора очков.
Почти не сомневаюсь, что они оба пробьют планку в 30к, и даже в 33к очков за карьеру, но вот побить рекорд Дюрантулы, хз хз.
Предположим, что Дюрант закончит карьеру на 37000 (сейчас 32к). Думаю года 3 он еще отыграет, вполне. И эта еще он пропустил фактически 2 года карьеры из-за травм.