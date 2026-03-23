0

Джоэл Боломбой оформил дабл-дабл (16+10) в победном дерби с «Партизаном»

Боломбой помог «Црвене Звезде» обыграть «Партизан».

Российский центровой «Црвены Звезды» Джоэл Боломбой внес весомый вклад в победу своей команды над «Партизаном» (100:96) в матче Адриатической лиги.

Центровой доминировал в «краске», оформив дабл-дабл из 16 очков (7 из 10 с игры) и 10 подборов при показателе эффективности 22.

Игра проходила в высоком темпе: обе команды много атаковали в быстрых отрывах и разыгрывали «пик-н-роллы». Однако в решающие моменты четвертой четверти «Звезда» действовала более уверенно и реализовала ключевые трехочковые.

Сильный матч в составе «Звезды» также провел Коди Миллер-Макинтайр, который контролировал атаку команды, записав в свой актив 13 очков и 10 передач.

В составе «Партизана» самыми результативными стали Шейк Милтон и Бруну Фернанду, набрав по 15 очков, а Карлик Джонс добавил 14 очков и 7 передач.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
logoЦрвена Звезда
logoКоди Миллер-Макинтайр
logoБруну Фернанду
logoПартизан
logoДжоэл Боломбой
logoШейк Милтон
logoАдриатическая лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
