Хавьер Паскуаль: «Никаких подписаний не будет, мы продолжим работать с теми, кто у нас есть»
После поражения в матче испанской лиги против «Реала» (76:95) главный тренер «Барселоны» Хавьер Паскуаль опроверг слухи о возможных усилениях состава.
«Никаких подписаний не будет, мы продолжим работать с теми, кто у нас есть. С сегодняшнего дня я больше не буду говорить по этой теме. Я не буду комментировать возможные усиления. Всплывают разные имена, но мы должны сосредоточиться на этом сезоне. Слухи остаются слухами. Я не буду оценивать их, только наше настоящее», – сказал тренер.
Последним из игроков, чье имя связывали с переходом в «Барселону», был центровой Джош Нибо из «Милана».
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Mundo Deportivo
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем