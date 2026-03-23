Хавьер Паскуаль: «Никаких подписаний не будет, мы продолжим работать с теми, кто у нас есть»

 После поражения в матче испанской лиги против «Реала» (76:95) главный тренер «Барселоны» Хавьер Паскуаль опроверг слухи о возможных усилениях состава.

«Никаких подписаний не будет, мы продолжим работать с теми, кто у нас есть. С сегодняшнего дня я больше не буду говорить по этой теме. Я не буду комментировать возможные усиления. Всплывают разные имена, но мы должны сосредоточиться на этом сезоне. Слухи остаются слухами. Я не буду оценивать их, только наше настоящее», – сказал тренер.

Последним из игроков, чье имя связывали с переходом в «Барселону», был центровой Джош Нибо из «Милана».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Mundo Deportivo
