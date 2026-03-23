Джейлен Браун после проигрыша «Миннесоте»: «Я слишком расхлябанно обращался с мячом. Мы не показали баскетбол «Селтикс»
Браун оценил матч против «Миннесоты».
Форвард «Бостона» Джейлен Браун отметил свою вину в проигрыше «Миннесоте» (92:102).
«Они пытались помешать нашим хэнд-оффам, а во второй четверти мы слишком легкомысленно обращались с мячом. Я сам слишком расхлябанно обращался с мячом. Мы просто сыграли недостаточно хорошо.
Это точно тот матч, оглядываясь на который, захочешь переиграть несколько владений, потому что, мне кажется, у нас была возможность его выиграть. Мы не показали баскетбол «Селтикс» сегодня», – сказал форвард.
Браун принес своей команде 29 очков, однако если в первой четверти он реализовал 4 из 9 бросков, то в оставшееся время попал лишь 5 из 17. Также на его счету 3 потери, все во второй четверти.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: SI
