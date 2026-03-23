Егор Амосов стал лучшим игроком «Реала» U22 в победном матче с «Барселоной»
Российский форвард «Реала» Егор Амосов стал лучшим игроком команды в матче Liga U (U22) против «Барселоны».
Амосов набрал 25 очков и 13 подборов, реализовав 8 из 17 бросков с игры, 2 из 8 трехочковых и 7 из 7 штрафных. На его счету также 4 передачи при 5 потерях и 5 перехватов.
18-летний форвард выдал лучшие в матче показатели по очкам, подборам и рейтингу эффективности (35).
«Реал» впервые за сезон обыграл «Барсу» – 76:72.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Liga U
Уго Гонсалес во многом получил свой шанс потому что являлся главным талантом Испании своего поколения, решили дать местному таланту шанс, своего рода заигрывая с мадридской публикой. Но сейчас юным ребятам намного тяжелее пробиться в клубы Евролиги чем это было лет 15-20 назад. В Европе стали слишком зациклены на результате. Поэтому все больше молодых европейцев попадают в НБА именно через НСАА. Яркий тому пример Демин, Рейно, Якучионис. В этом году из НСАА скорее всего в НБА попадут немец Штейнбах, испанец Мара, литовец Кривас, русский немец Харченков, американский немец Кристиан Андерсон, эстонец Веесаар. Также допускаю что выберут литовского бигмена Матаса Вокетайтиса, который не шутит в этом сезоне НСАА. Вот вчера против Гонзаги набрал 17 очков и сделал 9 подборов. На пресс-конференции сразу заявил что он "лучший центр страны", причем как я понял он имел ввиду не Литву....
В общем все дороги молодых талантов Европы сейчас ведут в НСАА, там и деньги платят серьезные и есть осязаемые шансы что выберут на драфте НБА. Так что ждем Фролова и Амосова в НСАА. Главное конечно с университетами не ошибиться, это тоже важный фактор. Тот же словенский топарь Ян Виде именно что ошибся с университетом, а ведь тоже феерил в юношеском Реале, его даже признали МВП Евролиги 2023 года.