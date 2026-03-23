Егор Амосов стал лучшим игроком «Реала» U22 в победном матче с «Барселоной»

Амосов привел «Реал» к победе над «Барселоной» в лиге U22.

Российский форвард «Реала » Егор Амосов стал лучшим игроком команды в матче Liga U (U22) против «Барселоны».

Амосов набрал 25 очков и 13 подборов, реализовав 8 из 17 бросков с игры, 2 из 8 трехочковых и 7 из 7 штрафных. На его счету также 4 передачи при 5 потерях и 5 перехватов.

18-летний форвард выдал лучшие в матче показатели по очкам, подборам и рейтингу эффективности (35).

«Реал» впервые за сезон обыграл «Барсу» – 76:72.