Лука Дончич стал вторым после Уилта Чемберлена игроком в истории НБА, который набирал в среднем 40 очков за 9-матчевую победную серию

Дончич повторил достижение Чемберлена.

Обыграв «Орландо», «Лейкерс » продлили свою победную серию до 9 матчей.

На этом отрезке суперзвезда «озерников» Лука Дончич набирает в среднем 40 очков, 8,4 подбора и 7,4 передачи.

Ранее единственным игроком, которому удавалось приносить своей команде 40+ очков за 9-матчевую победную серию был Уилт Чемберлен .