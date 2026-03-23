  Лука Дончич стал вторым после Уилта Чемберлена игроком в истории НБА, который набирал в среднем 40 очков за 9-матчевую победную серию
Лука Дончич стал вторым после Уилта Чемберлена игроком в истории НБА, который набирал в среднем 40 очков за 9-матчевую победную серию

Дончич повторил достижение Чемберлена.

Обыграв «Орландо», «Лейкерс» продлили свою победную серию до 9 матчей. 

На этом отрезке суперзвезда «озерников» Лука Дончич набирает в среднем 40 очков, 8,4 подбора и 7,4 передачи.

Ранее единственным игроком, которому удавалось приносить своей команде 40+ очков за 9-матчевую победную серию был Уилт Чемберлен.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
Так что с Лейкерс? Леброн воскрес, у Дончича отлегло после семейных неурядиц, Эйтон в зеркало посмотрел?
Риддик сократил ротацию до 9 чел. Результаты пошли, но есть риск загнать основу еще до ПО. Лучше бы пара поражений но нормальная ротация человек 12
У Лейкерс удачаный отрезок даже длиннее, чем винстрик - в 13 матчах 12 побед. Прям хорошо идут
Не рано ли Лейкерс вышли на пик? Сейчас загонят себя, а потом бесславно сольются в первом раунде
Как по мне, особого пика ни у кого, кроме Луки, сейчас особо и нет - Брон стал меньше мазать, отказавшись от трешек и больше играя на команду, а Ривс всё никак форму набрать не может. Смарт вот еще неплохо помогает, но у него раз на раз тоже не приходится. Остальные все примерно на обычном уровне, но тот же Корнетт до удачного матча с Орландо игры так три попасть ничего толком не мог, что необычно для него.
Другой вопрос, что команда как раз и зависит во многом от Луки, но будем надеяться, что он не растеряет пыл и, что даже важнее, обойдется без травм.
Какой корнетт? Кеннард
