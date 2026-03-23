Лука Дончич стал вторым после Уилта Чемберлена игроком в истории НБА, который набирал в среднем 40 очков за 9-матчевую победную серию
Дончич повторил достижение Чемберлена.
Обыграв «Орландо», «Лейкерс» продлили свою победную серию до 9 матчей.
На этом отрезке суперзвезда «озерников» Лука Дончич набирает в среднем 40 очков, 8,4 подбора и 7,4 передачи.
Ранее единственным игроком, которому удавалось приносить своей команде 40+ очков за 9-матчевую победную серию был Уилт Чемберлен.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
8 комментариев
Другой вопрос, что команда как раз и зависит во многом от Луки, но будем надеяться, что он не растеряет пыл и, что даже важнее, обойдется без травм.