  • Колин Каухерд о том, почему образ Джордана привлекательнее Джеймса: «В Майкле есть загадка и уникальность. А Леброн – он везде»
Колин Каухерд о том, почему образ Джордана привлекательнее Джеймса: «В Майкле есть загадка и уникальность. А Леброн – он везде»

Каухерд объясняет, почему кажется, что Джордан привлекательнее Джеймса.

Обозреватель Колин Каухерд предположил, почему у Майкла Джордана больше «ауры», чем у Леброна Джеймса.

«Тогда не было социальных сетей. Часть того, что делает Майкла таким интересным, – это то, что мы ничего не знали о его личной жизни. Не было никаких платформ, поэтому единственным источником были его баскетбол и его стиль. Это был твой способ узнать Майкла. 

Ты ничего не знал ни о его браке, ни о личной жизни. А про Леброна мы знаем все. Поэтому это не кажется чем-то особенным… Тебе оставалось либо купить кроссовки Майкла, либо пойти на его игру. Только так ты мог увидеть или услышать о его величии. А Леброн – он везде. Леброн ничего не мог с этим поделать. В Майкле есть загадка и уникальность», – сказал Каухерд.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: NBA Courtside
Колин Каухерд
Майкл Джордан
Леброн Джеймс
НБА
Леброн ещё и тупой
