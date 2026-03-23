«Миннесота» прервала 18-матчевую серию поражений в Бостоне, длившуюся с 2005 года

«Тимбервулвс» обыграли «Селтикс» на их арене впервые за долгое время.

Сегодняшняя победа над «Бостоном» (102:92) позволила «Миннесоте» прервать серию из 18 поражений на домашней арене «Селтикс». В последний раз «волки» обыгрывали «кельтов» у них дома в 2005 году.

Самым результативным игроком «Вулвс» стал защитник Боунс Хайлэнд с 23 очками (8 из 14 с игры, 3 из 7 трехочковых, 4 из 4 штрафных). После матча он с трудом поверил в такую серию неудач.

«Черт, это даже звучит как-то неправильно. Мне тогда было 5 лет. С ума сойти», – сказал Хайлэнд.

Защитник Айо Досунму принес «Тимбервулвс» 17 очков, 8 подборов и 6 передач, а центровой Руди Гобер записал на свой счет 9 очков и 14 подборов.

Лидер «Тимбервулвс» Энтони Эдвардс пропустил четвертый матч подряд из-за воспаления правого колена.

Форвард Джейлен Браун стал лучшим в составе «Бостона» с 29 очками, форвард Джейсон Тейтум, преодолев медленный старт, добавил 16 очков и 11 подборов.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Associated Press
Материалы по теме
Крис Финч о поражении от «Портленда»: «У Джулиуса Рэндла 3 подбора в защите, этого недостаточно, слишком мало»
21 марта, 19:40
Пол Пирс: «Руди Гобер не в моем Топ-10 игроков оборонительного плана»
20 марта, 16:09
Джефф Тиг: «Если «Миннесота» перейдет на Восток, Энтони Эдвардс станет MVP»
19 марта, 20:26
Рекомендуем
Главные новости
Джейсон Тейтум о возвращении к оптимальной форме: «Я не Супермен, поэтому мне нужно время»
13 минут назад
Трэйси Макгрэйди: «С возвращением Тейтума процент попаданий «Бостона» упал. Они не играют в свой баскетбол»
сегодня, 13:47
Серджо Скариоло о Габриэле Прочиде: «Я сам хочу дать ему больше времени, ведь мы оба итальянцы, но ему нужно набраться терпения»
сегодня, 12:41Видео
«Либо Алексей переходит в другую команду, либо завтра я уезжаю». Ватутин рассказал историю конфликта Саврасенко и Мессины
сегодня, 12:22
«Париж» расстался с главным тренером Франческо Табеллини
сегодня, 12:03Фото
Хавьер Паскуаль: «Реал» был лучше во всем. Так выиграть невозможно»
сегодня, 10:22Видео
НБА признала ошибочными три решения в пользу «Лейкерс» в концовке игры с «Орландо»
сегодня, 10:06
Кевин Дюрэнт назвал Луку Дончича и Энтони Эдвардса теми, кто обойдут его в списке лучших бомбардиров НБА
сегодня, 09:01
Джейлен Браун после проигрыша «Миннесоте»: «Я слишком расхлябанно обращался с мячом. Мы не показали баскетбол «Селтикс»
сегодня, 07:50
Егор Амосов стал лучшим игроком «Реала» U22 в победном матче с «Барселоной»
сегодня, 07:20Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Фенербахче» близок к продлению контракта с Николо Мелли
2 минуты назад
«Париж» назначил 28-летнего Джулиуса Томаса временным главным тренером
43 минуты назадФото
Мустафа Фалль вернулся в общую группу «Олимпиакоса» спустя 10 месяцев после тяжелой травмы
сегодня, 13:58
Попов, Жбанов, Мартин, Зубков и Курбанов – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
сегодня, 13:22Фото
Малик Ньюмэн может перейти в «Уралмаш»
сегодня, 13:13
Премьер-лига. Женщины. 1/4 финала. «Динамо Курск» сыграет с МБА
сегодня, 09:10
Чемпионат Турции. «Петким Спор» примет «Бурсаспор»
сегодня, 12:40
Адриатическая лига. «Задар» встретится с «Студентски центаром»
сегодня, 09:23
Макс Шульга стал первым в истории «Бостона», кто набрал очки в НБА и G-лиге в один и тот же день
сегодня, 11:48
Георгий Жбанов о поражении от «Локомотива-Кубань»: «В начале четвертой четверти не набрали ни одного очка, это стало переломным моментом»
сегодня, 09:44
Рекомендуем