«Миннесота» прервала 18-матчевую серию поражений в Бостоне, длившуюся с 2005 года

«Тимбервулвс» обыграли «Селтикс» на их арене впервые за долгое время.

Сегодняшняя победа над «Бостоном » (102:92) позволила «Миннесоте» прервать серию из 18 поражений на домашней арене «Селтикс». В последний раз «волки» обыгрывали «кельтов» у них дома в 2005 году.

Самым результативным игроком «Вулвс» стал защитник Боунс Хайлэнд с 23 очками (8 из 14 с игры, 3 из 7 трехочковых, 4 из 4 штрафных). После матча он с трудом поверил в такую серию неудач.

«Черт, это даже звучит как-то неправильно. Мне тогда было 5 лет. С ума сойти», – сказал Хайлэнд .

Защитник Айо Досунму принес «Тимбервулвс» 17 очков, 8 подборов и 6 передач, а центровой Руди Гобер записал на свой счет 9 очков и 14 подборов.

Лидер «Тимбервулвс» Энтони Эдвардс пропустил четвертый матч подряд из-за воспаления правого колена.

Форвард Джейлен Браун стал лучшим в составе «Бостона» с 29 очками, форвард Джейсон Тейтум , преодолев медленный старт, добавил 16 очков и 11 подборов.