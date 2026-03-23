Тайлер Колек набрал 53 очка за день, сыграв за «Нью-Йорк» и в НБА, и в G-лиге

Колек провел 2 игры за один день.

Разыгрывающий «Никс» Тайлер Колек провел сразу два матча за один день, набрав суммарно 53 очка.

Сперва он отметился 42 очками и 11 передачами в игре фарм-клубов «Нью-Йорка » и «Шарлотт» в G-лиге (победа 141:131). Колек стал первым в истории «Уэстчестер Никс», кто оформил 40+ очков и 10+ передач.

Затем разыгрывающий вернулся в расположение главной команды и помог «Никс» разгромить «Уизардс» (145:113), выйдя на четвертую четверть и набрав 11 очков (4 из 4 с игры).