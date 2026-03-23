3

Тайлер Колек набрал 53 очка за день, сыграв за «Нью-Йорк» и в НБА, и в G-лиге

Колек провел 2 игры за один день.

Разыгрывающий «Никс» Тайлер Колек провел сразу два матча за один день, набрав суммарно 53 очка.

Сперва он отметился 42 очками и 11 передачами в игре фарм-клубов «Нью-Йорка» и «Шарлотт» в G-лиге (победа 141:131). Колек стал первым в истории «Уэстчестер Никс», кто оформил 40+ очков и 10+ передач.

Затем разыгрывающий вернулся в расположение главной команды и помог «Никс» разгромить «Уизардс» (145:113), выйдя на четвертую четверть и набрав 11 очков (4 из 4 с игры).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
Нью-Йорк
НБА
G-лига
Вашингтон
Тайлер Колек
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ещё, небось, потом в зальчике с пацанами погонял на одно кольцо
Колёк, не промах паренёк
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. «Петким Спор» примет «Бурсаспор»
5 минут назад
Премьер-лига. Женщины. 1/4 финала. «Динамо Курск» сыграет с МБА
10 минут назад
Джоэл Боломбой оформил дабл-дабл (16+10) в победном дерби с «Партизаном»
49 минут назад
Хавьер Паскуаль: «Никаких подписаний не будет, мы продолжим работать с теми, кто у нас есть»
сегодня, 08:09
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» выиграла у «Партизана», «Игокеа» обыграла «Цедевиту Олимпию» и другие результаты
вчера, 22:55Live
Роман Скворцов: «То, что жизнь подкинула Касаткину, врагу не пожелаешь, но сейчас он кайфует»
вчера, 20:39
Чемпионат Италии. «Триест» уступил «Венеции», «Реджо-Эмилия» обыграла «Виртус» и другие результаты
вчера, 20:26
Чемпионат Франции. «Париж» проиграл «Бурку», «Виллербан» одержал уверенную победу над «Лиможем»
вчера, 20:02
Глинн Уотсон вывихнул плечо и пропустит 4–6 недель
вчера, 19:58
ACB. «Реал» разгромил «Барселону», «Баскония» победила «Жирону» и другие результаты
вчера, 19:49Видео
Рекомендуем