Тайлер Колек набрал 53 очка за день, сыграв за «Нью-Йорк» и в НБА, и в G-лиге
Колек провел 2 игры за один день.
Разыгрывающий «Никс» Тайлер Колек провел сразу два матча за один день, набрав суммарно 53 очка.
Сперва он отметился 42 очками и 11 передачами в игре фарм-клубов «Нью-Йорка» и «Шарлотт» в G-лиге (победа 141:131). Колек стал первым в истории «Уэстчестер Никс», кто оформил 40+ очков и 10+ передач.
Затем разыгрывающий вернулся в расположение главной команды и помог «Никс» разгромить «Уизардс» (145:113), выйдя на четвертую четверть и набрав 11 очков (4 из 4 с игры).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
3 комментария
Ещё, небось, потом в зальчике с пацанами погонял на одно кольцо
Колёк, не промах паренёк
Норм разогрелся
