Карл-Энтони Таунс оформил 50-й дабл-дабл – лучший показатель в НБА

Таунс лидирует в НБА по дабл-даблам.

В игре против «Вашингтона» звездный центровой «Нью-Йорка» Карл-Энтони Таунс набрал 26 очков (9 из 13 с игры) и 16 подборов.

Оформленный дабл-дабл стал для Таунса 50-м за сезон. Центровой лидирует в НБА по этому показателю, опережая Николу Йокича (47), Джейлена Джонсона (42) и Кейда Каннингема (37).

«Никс» разгромили «Уизардс», одержав 6-ю победу подряд, – 145:113.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
