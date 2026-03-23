Карл-Энтони Таунс оформил 50-й дабл-дабл – лучший показатель в НБА
Таунс лидирует в НБА по дабл-даблам.
В игре против «Вашингтона» звездный центровой «Нью-Йорка» Карл-Энтони Таунс набрал 26 очков (9 из 13 с игры) и 16 подборов.
Оформленный дабл-дабл стал для Таунса 50-м за сезон. Центровой лидирует в НБА по этому показателю, опережая Николу Йокича (47), Джейлена Джонсона (42) и Кейда Каннингема (37).
«Никс» разгромили «Уизардс», одержав 6-ю победу подряд, – 145:113.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
