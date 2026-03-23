Никола Йокич (22+14+14) оформил 85-й трипл-дабл за 3 четверти

Йокич собрал очередной быстрый трипл-дабл.

Суперзвезда «Денвера» Никола Йокич оформил 28-й трипл-дабл сезона в игре против «Портленда».

На счету центрового 22 очка (10 из 18 с игры, 2 из 8 трехочковых), 14 подборов и 14 передач.

Этот трипл-дабл стал для Йокича 85-м, который он собрал за 3 четверти. Центровой является лучшим в лиге в эру продвинутой статистики (с сезона-1997/98) по этому показателю.

«Наггетс» обыграли «Блэйзерс», одержав 5-ю победу за последние 7 матчей, – 128:112.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
Рутина) Набирает форму, визуально как будто схуднул или подсушился
Ответ Николай Йокич MVP
Да-да-да! Как и Дончич. А то последние два сезона Йокич тяжеловат и грузноват в отличие от чемпионского плей-офф, что как будто бы мешало вспышкам гениальности, которые так нужны, чтобы сделать решающую разницу.
Материалы по теме
Никола Йокич о лидерстве: «Иногда нужно быть «плохим парнем». Даже мне нужно, чтобы кто-то меня критиковал»
вчера, 11:52
Гилджес-Александер: «Вы никогда не услышите, чтобы фанат «Денвера» жаловался на штрафные Йокича, фанат «Лейкерс» – на штрафные Луки. Это просто часть игры»
21 марта, 08:01
«Йокич или Лука?» Кендрик Перкинс не может определиться с последним членом первой сборной НБА
20 марта, 19:49
Рекомендуем
Главные новости
Лука Дончич стал вторым после Уилта Чемберлена игроком в истории НБА, который набирал в среднем 40 очков за 9-матчевую победную серию
7 минут назад
Колин Каухерд о том, почему образ Джордана привлкательнее Джеймса: «В Майкле есть загадка и уникальность. А Леброн – он везде»
20 минут назад
«Миннесота» прервала 18-матчевую серию поражений в Бостоне, длившуюся с 2005 года
38 минут назад
Тайлер Колек набрал 53 очка за день, сыграв за «Нью-Йорк» и в НБА, и в G-лиге
сегодня, 06:02
Карл-Энтони Таунс оформил 50-й дабл-дабл – лучший показатель в НБА
сегодня, 05:39
Дончич, Джеймс с сыном, Редик, Кеннард и другие члены «Лейкерс» вместе сыграли в гольф
сегодня, 05:22Фото
Джейлен Уильямс, пропустивший 5 с лишним недель, сыграет против «Филадельфии»
сегодня, 04:46
Лука Дончич избежал дисквалификации, технический фол за перепалку с Гогой Битадзе отменен
сегодня, 04:31
НБА. «Тимбервулвс» впервые с 2005 года обыграли «Селтикс» в Бостоне, трипл-дабл Йокича (22+14+14) помог «Денверу» победить «Портленд», «Финикс» разгромил «Торонто» и другие результаты
сегодня, 04:17
«Реал» разгромил «Барселону». Лучшие моменты внезапного класико
вчера, 22:25ВидеоСпортс"
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» выиграла у «Партизана», «Игокеа» обыграла «Цедевиту Олимпию» и другие результаты
вчера, 22:55Live
Роман Скворцов: «То, что жизнь подкинула Касаткину, врагу не пожелаешь, но сейчас он кайфует»
вчера, 20:39
Чемпионат Италии. «Триест» уступил «Венеции», «Реджо-Эмилия» обыграла «Виртус» и другие результаты
вчера, 20:26
Чемпионат Франции. «Париж» проиграл «Бурку», «Виллербан» одержал уверенную победу над «Лиможем»
вчера, 20:02
Глинн Уотсон вывихнул плечо и пропустит 4–6 недель
вчера, 19:58
ACB. «Реал» разгромил «Барселону», «Баскония» победила «Жирону» и другие результаты
вчера, 19:49Видео
Шарунас Ясикявичюс о поражении от «Эрокспора»: «Первое место скрывает наши проблемы. Это опасно перед плей-офф»
вчера, 19:44
Чемпионат Турции. «Фенербахче» уступил «Эсенлер Эрокспору», «Бешикташ» выиграл у «Трабзонспора» и другие результаты
вчера, 19:32
Йовица Арсич: «Мы не были сфокусированы с самого начала. УНИКС контролировал игру все 40 минут»
вчера, 19:01
Андреас Пистиолис о матче с «Пармой»: «Это была худшая игра с точки зрения бросков, но мы смогли найти способ победить»
вчера, 18:32
Рекомендуем