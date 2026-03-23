Никола Йокич (22+14+14) оформил 85-й трипл-дабл за 3 четверти
Йокич собрал очередной быстрый трипл-дабл.
Суперзвезда «Денвера» Никола Йокич оформил 28-й трипл-дабл сезона в игре против «Портленда».
На счету центрового 22 очка (10 из 18 с игры, 2 из 8 трехочковых), 14 подборов и 14 передач.
Этот трипл-дабл стал для Йокича 85-м, который он собрал за 3 четверти. Центровой является лучшим в лиге в эру продвинутой статистики (с сезона-1997/98) по этому показателю.
«Наггетс» обыграли «Блэйзерс», одержав 5-ю победу за последние 7 матчей, – 128:112.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
Рутина) Набирает форму, визуально как будто схуднул или подсушился
Да-да-да! Как и Дончич. А то последние два сезона Йокич тяжеловат и грузноват в отличие от чемпионского плей-офф, что как будто бы мешало вспышкам гениальности, которые так нужны, чтобы сделать решающую разницу.
