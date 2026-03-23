Никола Йокич (22+14+14) оформил 85-й трипл-дабл за 3 четверти

Йокич собрал очередной быстрый трипл-дабл.

Суперзвезда «Денвера » Никола Йокич оформил 28-й трипл-дабл сезона в игре против «Портленда ».

На счету центрового 22 очка (10 из 18 с игры, 2 из 8 трехочковых), 14 подборов и 14 передач.

Этот трипл-дабл стал для Йокича 85-м, который он собрал за 3 четверти. Центровой является лучшим в лиге в эру продвинутой статистики (с сезона-1997/98) по этому показателю.

«Наггетс» обыграли «Блэйзерс», одержав 5-ю победу за последние 7 матчей, – 128:112.