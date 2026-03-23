1

Джейлен Уильямс, пропустивший 5 с лишним недель, сыграет против «Филадельфии»

Уильямс восстановился от травмы.

Звездный форвард «Оклахомы» Джейлен Уильямс исключен из списка травмированных и вернется на паркет в выездном матче против «Филадельфии». Он пропустил последние пять с лишним недель из-за растяжения задней поверхности бедра.

Уильямс, который дважды за сезон получал это повреждение, возвращается в строй, когда до конца регулярного чемпионата осталось 11 игр.

Травмы ограничили форварда всего 26 матчами в текущем сезоне. В «Тандер» надеются, что Уильямс сможет набрать игровой ритм к началу плей-офф.

Баскетболисту не удается вернуть свою бросковую форму: он набирает в среднем 17,5 очка за игру, реализуя лишь 31,3% трехочковых – это худший показатель в его карьере.

«Тандер» имеют лучший результат в лиге – 56 побед и 15 поражений, включая 11-матчевую победную серию с тех пор, как действующий MVP Шэй Гилджес-Александер вернулся после растяжения мышц живота. 

Согласно ESPN Research, «Оклахома» занимает второе место в лиге по количеству пропущенных матчей из-за травм, уступая лишь «Мемфису».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
logoОклахома-Сити
logoДжейлен Уильямс
logoНБА
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Ко всем новостям
Рекомендуем