26

Лука Дончич избежал дисквалификации, технический фол за перепалку с Гогой Битадзе отменен

Дончич не получит дисквалификацию.

НБА отменила 16-й технический фол защитника «Лейкерс» Луки Дончича, что позволит ему сыграть в выездном матче против «Детройта».

Дончич получил замечание в победной игре с «Орландо», достигнув лимита за сезон, который автоматически влечет одноматчевую дисквалификацию. В конце третьей четверти Дончич и центровой «Мэджик» Гога Битадзе были наказаны обоюдным техническим замечанием после перепалки, когда Дончич находился на линии штрафных бросков. При этом версии игроков о том, что привело к конфликту, разошлись.

Ранее в карьере, выступая за «Даллас», Дончич дважды достигал отметки в 16 технических фолов за сезон, и оба раза 16-е замечание впоследствии отменялось.

Техническое замечание, полученное Битадзе, также было отменено лигой.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
logoЛука Дончич
logoНБА
logoГога Битадзе
logoЛейкерс
logoОрландо
26 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Давать технари за трешток МЕЖДУ ИГРОКАМИ это как по мне уже перебор. В 90-е половину игроков команд пришлось бы удалять получается
Новая этика: сейчас мы объясним, почему это не ваше дело
Интересно было бы посмотреть на подобные эпизоды у других. Может быть, просто тщательно изучается только 16-ый фол, который реально влияет на отстранение? А остальные "и так сойдёт".
Думается, что именно так и есть. 16 просто финальный, решающий, поэтому на нем и акцент
Благодарю. Я в НБА мало что понимаю. Радует, что тут не как в ветках футбола или фигурного катания. Там задашь вопрос - заминусуют, а ответа не получишь...
С Детройтом без Луки было бы сложно.
То что он говорил рефери, о том что Гога прогнал, было очевидно. Видимо там не все тало так просто и очевидно.
с Детройтом он нужен, а дальше будет серия из донных Инди-Бруклин-Вашик. Вот там и пропустит
Перед вашиком дб плановый технический
С Вашиком нельзя, надо 100очков выбивать))
Лаки Дончич
Пытался взять выходной на одну игру, но не вышло)
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
