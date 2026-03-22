Кевин Дюрэнт: «Я постепенно приближаюсь к завершению карьеры, странно осознавать это»
Кевин Дюрэнт признался, что постепенно приближается к завершению карьеры и уже задумывается о жизни после баскетбола.
«Рано или поздно придет момент, когда мое время в баскетболе закончится, и мы постепенно к этому приближаемся. Странно об этом думать, особенно когда сезон подходит к концу… Ведь я посвятил этому всю свою жизнь, каждый день.
Баскетбол – это часть моего распорядка. Вся моя жизнь сосредоточена вокруг игры. И осознание того, что осталось всего несколько лет, чтобы продолжать в том же ритме, заставляет готовиться к следующему этапу», – заявил 37-летний форвард «Хьюстона».
Кевин Дюрэнт обошел Майкла Джордана по набранным очкам за карьеру в НБА
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Boardroom
- Йоу, Кей! Как обычно? - спрашивает парикмахер.
Дюрант молча кивает и откладывает в сторону газету.