Кевин Дюрэнт: «Я постепенно приближаюсь к завершению карьеры, странно осознавать это»

Кевин Дюрэнт признался, что постепенно приближается к завершению карьеры и уже задумывается о жизни после баскетбола.

«Рано или поздно придет момент, когда мое время в баскетболе закончится, и мы постепенно к этому приближаемся. Странно об этом думать, особенно когда сезон подходит к концу… Ведь я посвятил этому всю свою жизнь, каждый день.

Баскетбол – это часть моего распорядка. Вся моя жизнь сосредоточена вокруг игры. И осознание того, что осталось всего несколько лет, чтобы продолжать в том же ритме, заставляет готовиться к следующему этапу», – заявил 37-летний форвард «Хьюстона».

Кевин Дюрэнт обошел Майкла Джордана по набранным очкам за карьеру в НБА

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Boardroom
Почему-то всегда представляю его на пенсии таким: заходит утром в парикмахерскую высоченный и худющий старик с огромной лысиной и седыми висками, садится в кресло и его колени-спички упираются в трюмо с зеркалом. Пока его барбер готовится, посетитель берет тоненькими длинющими пальцами вчерашнюю газету и читает новсть: "Профсоюз НБА во главе с 45-летним Бронни Джеймсом в очередной раз проголосовал за искусственный интеллект в роли комиссионера".
- Йоу, Кей! Как обычно? - спрашивает парикмахер.
Дюрант молча кивает и откладывает в сторону газету.
Ответ Yakkanen
С газетой лажа. Уверен, Дюра нигде кроме твиттера новости не читает
А тем временем 70 летний Леброн Джеймс засадил сверху через очередного новичка и вышел на площадку со своим внуком
в Сиэттле завершить было бы красиво
Комментарий скрыт
Ответ Tim Timson
Комментарий скрыт
ГС вполне себе должны
Славная охота была, чтобы кто не говорил
легенды о рюкзаке навсегда )
оооочен плохая, даже треть не реализовал он
...и повесит рюкзак на вешалку.
Даже ЛеБрон еще не приближается.)))
