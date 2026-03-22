Кевин Дюрэнт: «Я постепенно приближаюсь к завершению карьеры, странно осознавать это»

Дюрэнт: Я постепенно приближаюсь к завершению карьеры, странно осознавать это.

Кевин Дюрэнт признался, что постепенно приближается к завершению карьеры и уже задумывается о жизни после баскетбола.

«Рано или поздно придет момент, когда мое время в баскетболе закончится, и мы постепенно к этому приближаемся. Странно об этом думать, особенно когда сезон подходит к концу… Ведь я посвятил этому всю свою жизнь, каждый день.

Баскетбол – это часть моего распорядка. Вся моя жизнь сосредоточена вокруг игры. И осознание того, что осталось всего несколько лет, чтобы продолжать в том же ритме, заставляет готовиться к следующему этапу», – заявил 37-летний форвард «Хьюстона ».

