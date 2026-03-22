Роман Скворцов: «То, что жизнь подкинула Касаткину, врагу не пожелаешь, но сейчас он кайфует»

Роман Скворцов отметил быстрое возвращение Даниила Касаткина в игровой ритм.

Комментатор Роман Скворцов высоко оценил возвращение Даниила Касаткина в большой баскетбол после сложного периода в жизни баскетболиста.

«У «Енисея» не хватает более активного участия в матче скамейки – в матче против УНИКСа 64 очка из 73 набрали игроки стартовой пятерки. Из резервистов точными бросками отметился только Даня Касаткин, за которого хочется отдельно порадоваться. То, что жизнь ему подбросила в последнее время, врагу не пожелаешь. Очень круто, что в Красноярске он получает возможность снова заниматься любимым делом и явно от этого кайфует», – сказал Скворцов в эфире студии Единой Лиги ВТБ.

В конце января Даниил Касаткин вернулся на площадку после полугодового ареста во Франции. Защитник принял участие в 11 матчах Единой Лиги ВТБ текущего сезона, набирая в среднем 4,6 очка, 2,1 подбора и 1,9 передачи за 19,5 минуты на площадке.

Даниил Касаткин: «У меня не было даже мыслей о том, чтобы пропускать сезон»

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Студия Единой Лиги ВТБ, VK Видео
