Лу Уильямс о доминировании иностранцев в НБА: «На вершине их стало больше. Но многие зарубежные ролевики и в подметки не годятся нашим»
Лу Уильямс заявил, что, несмотря на доминирование зарубежных суперзвезд, американские ролевые игроки по-прежнему сильнее иностранных.
«Некоторые из главных суперзвезд лиги действительно из-за рубежа, из разных рынков, и это здорово для игры… Мне нравится, что вообще появился разговор в формате «США против мира», но не надо путать. У иностранцев сильный топ, но если смотреть на лигу в целом – не стоит заблуждаться. Многие зарубежные «ролевики» и в подметки не годятся нашим ролевым игрокам», – сказал трехкратный «Лучший шестой игрок НБА».
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: подкаст Out The Mud
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
а часть европейских игорьков вобще не едут, поскольку и зарабатывают в Европе больше, и не сидят на банках ролевиками, ожидая милости заокеанского тренерского штаба...