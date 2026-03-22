  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
4

Лу Уильямс о доминировании иностранцев в НБА: «На вершине их стало больше. Но многие зарубежные ролевики и в подметки не годятся нашим»

Лу Уильямс считает, что разговоры о захвате НБА иностранцами пока преждевременны.

Лу Уильямс заявил, что, несмотря на доминирование зарубежных суперзвезд, американские ролевые игроки по-прежнему сильнее иностранных.

«Некоторые из главных суперзвезд лиги действительно из-за рубежа, из разных рынков, и это здорово для игры… Мне нравится, что вообще появился разговор в формате «США против мира», но не надо путать. У иностранцев сильный топ, но если смотреть на лигу в целом – не стоит заблуждаться. Многие зарубежные «ролевики» и в подметки не годятся нашим ролевым игрокам», – сказал трехкратный «Лучший шестой игрок НБА».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: подкаст Out The Mud
logoЛу Уильямс
logoНБА
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
А в ди-лиге мы вообще топ! - добавил Лу
"Сейчас вы находитесь здесь"
лига америкенская и едут в нее реально ТОПы или те, кто мечтают (кто-то мечтает стать топом, кто-то заработать денег).
а часть европейских игорьков вобще не едут, поскольку и зарабатывают в Европе больше, и не сидят на банках ролевиками, ожидая милости заокеанского тренерского штаба...
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
