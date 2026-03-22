Лу Уильямс о доминировании иностранцев в НБА: «На вершине их стало больше. Но многие зарубежные ролевики и в подметки не годятся нашим»

Лу Уильямс считает, что разговоры о захвате НБА иностранцами пока преждевременны.

Лу Уильямс заявил, что, несмотря на доминирование зарубежных суперзвезд, американские ролевые игроки по-прежнему сильнее иностранных.

«Некоторые из главных суперзвезд лиги действительно из-за рубежа, из разных рынков, и это здорово для игры… Мне нравится, что вообще появился разговор в формате «США против мира», но не надо путать. У иностранцев сильный топ, но если смотреть на лигу в целом – не стоит заблуждаться. Многие зарубежные «ролевики» и в подметки не годятся нашим ролевым игрокам», – сказал трехкратный «Лучший шестой игрок НБА ».