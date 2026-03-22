Глинн Уотсон вывихнул плечо и пропустит 4–6 недель

«Виллербан» потерял своего лучшего игрока на оставшуюся часть сезона Евролиги. Разыгрывающий Глинн Уотсон вывихнул плечо в матче с «Маккаби Тель-Авив» и пропустит от четырех до шести недель.

В текущем сезоне Евролиги 29-летний американец набирал в среднем 14,2 очка, 3,1 передачи и 2,4 подбора за игру. «Виллербан» с результатом 8-24 занимает последнее место и давно потерял шансы на плей-офф.

