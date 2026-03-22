Шарунас Ясикявичюс о поражении от «Эрокспора»: «Первое место скрывает наши проблемы. Это опасно перед плей-офф»

Тренер «Фенербахче» раскритиковал отношение игроков к последним матчам.

Главный тренер «Фенербахче » Шарунас Ясикявичюс раскритиковал настрой команды после поражения от «Эрокспора» (88:94), которое прервало 10-матчевую победную серию турецкого гранда в национальном чемпионате.

«Игрокам не всегда просто понять некоторые вещи. Мы идем на первом месте и в Евролиге, и в чемпионате Турции. В такой ситуации тоже непросто достучаться до них и донести, в чем у нас есть проблемы.

В целом мы подходим к ряду матчей недостаточно готовыми, и наш настрой оставляет желать лучшего. То, что мы идем первыми, во многом скрывает эти недостатки.

Даже если поражения и неудачные игры на бумаге не выглядят серьезной проблемой, именно такие отрезки – самые опасные. Плей-офф и самые сложные матчи уже совсем близко.

Да, у нас есть травмы, и они создают трудности, но я не могу сказать, что это наша главная проблема», – заявил литовский специалист.