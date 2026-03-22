Эйжа Уилсон: «Кевин Дюрэнт внес огромный вклад в игру. Я всегда восхищалась его трудовой этикой»

Четырехкратная MVP женской НБА выразила восхищение трудовой этикой Дюрэнта.

Звезда женского баскетбола Эйжа Уилсон поздравила форварда «Хьюстона» Кевина Дюрэнта с тем, что он обошел Майкла Джордана в списке лучших снайперов в истории НБА.

«Я всегда восхищалась КейДи. Конечно, я болею за «Хит», но его трудовая этика вызывает уважение. Он всегда проявляет любовь к нашему баскетболу, к женской игре.

Так что быть здесь и смотреть, как он набирает очки, пусть даже против моего парня, было немного болезненно, но в то же время это прекрасно.

Кевин внес огромный вклад в игру, и было лишь вопросом времени, когда он продолжит подниматься в этом списке», – заявила четырехкратная MVP женской НБА.

Материалы по теме
Кевин Дюрэнт: «Майкла Джордана невероятно сложно превзойти. Его влияние на спорт и на культуру слишком велико»
вчера, 17:46
Кевин Дюрэнт обошел Майкла Джордана по набранным очкам за карьеру в НБА
вчера, 05:40
«Здорово набрать 83 очка в первой же игре». Эйжа Уилсон вернулась из поездки к рекордному матчу Бэма Адебайо
11 марта, 05:34
Рекомендуем
Главные новости
Джейсон Тейтум о возвращении к оптимальной форме: «Я не Супермен, поэтому мне нужно время»
11 минут назад
Трэйси Макгрэйди: «С возвращением Тейтума процент попаданий «Бостона» упал. Они не играют в свой баскетбол»
сегодня, 13:47
Серджо Скариоло о Габриэле Прочиде: «Я сам хочу дать ему больше времени, ведь мы оба итальянцы, но ему нужно набраться терпения»
сегодня, 12:41Видео
«Либо Алексей переходит в другую команду, либо завтра я уезжаю». Ватутин рассказал историю конфликта Саврасенко и Мессины
сегодня, 12:22
«Париж» расстался с главным тренером Франческо Табеллини
сегодня, 12:03Фото
Хавьер Паскуаль: «Реал» был лучше во всем. Так выиграть невозможно»
сегодня, 10:22Видео
НБА признала ошибочными три решения в пользу «Лейкерс» в концовке игры с «Орландо»
сегодня, 10:06
Кевин Дюрэнт назвал Луку Дончича и Энтони Эдвардса теми, кто обойдут его в списке лучших бомбардиров НБА
сегодня, 09:01
Джейлен Браун после проигрыша «Миннесоте»: «Я слишком расхлябанно обращался с мячом. Мы не показали баскетбол «Селтикс»
сегодня, 07:50
Егор Амосов стал лучшим игроком «Реала» U22 в победном матче с «Барселоной»
сегодня, 07:20Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Фенербахче» близок к продлению контракта с Николо Мелли
49 секунд назад
«Париж» назначил 28-летнего Джулиуса Томаса временным главным тренером
41 минуту назадФото
Мустафа Фалль вернулся в общую группу «Олимпиакоса» спустя 10 месяцев после тяжелой травмы
сегодня, 13:58
Попов, Жбанов, Мартин, Зубков и Курбанов – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
сегодня, 13:22Фото
Малик Ньюмэн может перейти в «Уралмаш»
сегодня, 13:13
Премьер-лига. Женщины. 1/4 финала. «Динамо Курск» сыграет с МБА
сегодня, 09:10
Чемпионат Турции. «Петким Спор» примет «Бурсаспор»
сегодня, 12:40
Адриатическая лига. «Задар» встретится с «Студентски центаром»
сегодня, 09:23
Макс Шульга стал первым в истории «Бостона», кто набрал очки в НБА и G-лиге в один и тот же день
сегодня, 11:48
Георгий Жбанов о поражении от «Локомотива-Кубань»: «В начале четвертой четверти не набрали ни одного очка, это стало переломным моментом»
сегодня, 09:44
Рекомендуем