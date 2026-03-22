Эйжа Уилсон: «Кевин Дюрэнт внес огромный вклад в игру. Я всегда восхищалась его трудовой этикой»

Четырехкратная MVP женской НБА выразила восхищение трудовой этикой Дюрэнта.

Звезда женского баскетбола Эйжа Уилсон поздравила форварда «Хьюстона » Кевина Дюрэнта с тем, что он обошел Майкла Джордана в списке лучших снайперов в истории НБА.

«Я всегда восхищалась КейДи. Конечно, я болею за «Хит», но его трудовая этика вызывает уважение. Он всегда проявляет любовь к нашему баскетболу, к женской игре.

Так что быть здесь и смотреть, как он набирает очки, пусть даже против моего парня, было немного болезненно, но в то же время это прекрасно.

Кевин внес огромный вклад в игру, и было лишь вопросом времени, когда он продолжит подниматься в этом списке», – заявила четырехкратная MVP женской НБА.