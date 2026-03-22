Йовица Арсич: «Мы не были сфокусированы с самого начала. УНИКС контролировал игру все 40 минут»

Главный тренер «Енисея » Йовица Арсич признал, что его команда не смогла найти пространство в нападении против качественной защиты УНИКСа. Красноярцы уступили в Казани со счетом 73:87.

«Сегодня нашей основной проблемой стала качественная защита соперника. Они габаритны, при этом стартовая пятерка была относительно невысокой, но тот же Дмитрий Кулагин очень хорошо обороняется под своим кольцом. Против такой игры крайне сложно находить пространство в нападении.

Мы не были сфокусированы с самого начала и допустили 12 потерь в первой половине. Я не ожидал, что матч сложится таким образом, но знаю, что у нас есть потенциал и мы способны играть лучше. Надеюсь, следующая игра будет более качественной и интересной для зрителей. Поздравляю УНИКС с победой – все 40 минут они контролировали ход встречи», – заявил Арсич.

Следующий матч «Енисей» проведет 28 марта дома против «Бетсити Пармы». Красноярцы занимают 8-е место в Единой лиге ВТБ с результатом 13-20.