Рик Карлайл о Вембаньяме: «Ни один игрок в истории баскетбола не оказывал такого влияния на обе стороны площадки»
Рик Карлайл отметил уникальное влияние Вембаньямы на игру «Сан-Антонио».
Главный тренер «Индианы» Рик Карлайл отметил, что Виктор Вембаньяма постоянно прогрессирует, и в истории баскетбола никогда не было игрока, который оказывал бы такое влияние, как французский центровой «Сан-Антонио».
«У меня ощущение, что он все это время был великолепен, но сейчас он определенно становится лучше. Очевидно, что он усердно работает над своей игрой. В прошлом сезоне оценивать его прогресс было, наверное, сложно, потому что он пропустил вторую половину или что-то в этом роде.
Но послушайте: в истории баскетбола никогда не было игрока, который оказывал бы такое влияние одновременно на обеих сторонах площадки. Это дает его команде особое преимущество, и, думаю, это совершенно очевидно», – подчеркнул Карлайл.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Youtube-канал «Индианы»
Да и рано еще выводы делать, пусть хоть одну серию ПО выиграет - при всём к ним уважении поднадоело уже дифирамбы Спёрс и их игрокам читать.
Люди просто перестают даже пытаться бросать, когда он хотя бы в двух метрах.