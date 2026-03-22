  Рик Карлайл о Вембаньяме: «Ни один игрок в истории баскетбола не оказывал такого влияния на обе стороны площадки»
Рик Карлайл о Вембаньяме: «Ни один игрок в истории баскетбола не оказывал такого влияния на обе стороны площадки»

Рик Карлайл отметил уникальное влияние Вембаньямы на игру «Сан-Антонио».

Главный тренер «Индианы» Рик Карлайл отметил, что Виктор Вембаньяма постоянно прогрессирует, и в истории баскетбола никогда не было игрока, который оказывал бы такое влияние, как французский центровой «Сан-Антонио».

«У меня ощущение, что он все это время был великолепен, но сейчас он определенно становится лучше. Очевидно, что он усердно работает над своей игрой. В прошлом сезоне оценивать его прогресс было, наверное, сложно, потому что он пропустил вторую половину или что-то в этом роде.

Но послушайте: в истории баскетбола никогда не было игрока, который оказывал бы такое влияние одновременно на обеих сторонах площадки. Это дает его команде особое преимущество, и, думаю, это совершенно очевидно», – подчеркнул Карлайл.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Youtube-канал «Индианы»
По-моему, явное преувеличение, те же праймовые Брон, Шак или Майкл не согласятся с этим (и это не весь список, само собой).
Да и рано еще выводы делать, пусть хоть одну серию ПО выиграет - при всём к ним уважении поднадоело уже дифирамбы Спёрс и их игрокам читать.
Ответ Stan WarHammer
По-моему, явное преувеличение, те же праймовые Брон, Шак или Майкл не согласятся с этим (и это не весь список, само собой). Да и рано еще выводы делать, пусть хоть одну серию ПО выиграет - при всём к ним уважении поднадоело уже дифирамбы Спёрс и их игрокам читать.
Ну учитывая тот факт, что на второго Джордана ярлык вешали чуть ли не с первого сезона, то вполне заслуженно говорят уже и про Вембу. На самом деле, если ему здоровье будет позволять, то единолично будет идти впереди планеты всей. Брон не оказывал на защиту такого влияния, как Вемба уже в свои годы, кто бы и что там не говорил. Это факт и не отменить. А во времена Шака совсем другое движение и другие игроки были, не факт чтобы он успевал бы сейчас.
Ответ Stan WarHammer
По-моему, явное преувеличение, те же праймовые Брон, Шак или Майкл не согласятся с этим (и это не весь список, само собой). Да и рано еще выводы делать, пусть хоть одну серию ПО выиграет - при всём к ним уважении поднадоело уже дифирамбы Спёрс и их игрокам читать.
Да вы матчи посмотрите. Когда Вемба защищается команды что-то придумывают чтобы не лезть под него в краску, иногда прям видно как игроки направление меняют. Когда Витя в атаке у них специальные тактики придумываются чтобы его остановить. И там всегда минимум даблтим и много грязи в его сторону. И все равно это не особо помогает.
Доминирование Вемби - следствие отсутствия нормальных классических центровых. Ну не верю я, что Шак в прайме дал бы ему хозяйничать в своей краске, а в чужой Дизель его просто бы уничтожил, причем целенаправленно
Ответ xjapan
Доминирование Вемби - следствие отсутствия нормальных классических центровых. Ну не верю я, что Шак в прайме дал бы ему хозяйничать в своей краске, а в чужой Дизель его просто бы уничтожил, причем целенаправленно
вытянули бы на дугу
Ответ xjapan
Доминирование Вемби - следствие отсутствия нормальных классических центровых. Ну не верю я, что Шак в прайме дал бы ему хозяйничать в своей краске, а в чужой Дизель его просто бы уничтожил, причем целенаправленно
В каждой команде есть семифутер центр. Это было бы историческое противостояние и лет 10 они бы рубились с феноменальными цифрами друг против друга. Главное чтобы Шак не запрыгнул на шею, но Витя такой гуттаперчевый, что Шак в принципе мог и сломаться сразу сам на полгода)
Хаким? Майкл? Скотти? Данкан?
Ответ razval
Хаким? Майкл? Скотти? Данкан?
Скорее Уилт и Карим, если говорить именно про разницу между игроком и остальными. Там тоже были выдающиеся габариты (основа успеха Вити), спортивная злость (Уилт), мозги (Карим) и технический арсенал в обе стороны.
Ответ razval
Хаким? Майкл? Скотти? Данкан?
Они все слабее в защите. И прилично.
Чую я в ПО этого атакующего доминатора Гордон, Дорт и прочие крепыши просто выпихнут из краски и будет он доминировать где-то на трехочковой +- полметра. Пока что он сыграл 0 матчей в ПО вся его доминация пока что только в регулярке одного сезона. Яннис хотя бы пятилетку уже доминирует.
Он ещё совсем молодой, но похоже квадруплов, которых я от него ждал, у него вообще не будет :(
Люди просто перестают даже пытаться бросать, когда он хотя бы в двух метрах.
Маггси Богз в своё время его бы уделал и даже не заметил)))
Помню Шак очень любил играть против Далласа с Шоном Брэдли. Тот высокий очень был. Шак постоянно с руками Брэдли колотил сверху.
Интересно, история баскетбола для Карлайла с какого года начинается?
