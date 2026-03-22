Рик Карлайл о Вембаньяме: «Ни один игрок в истории баскетбола не оказывал такого влияния на обе стороны площадки»

Рик Карлайл отметил уникальное влияние Вембаньямы на игру «Сан-Антонио».

Главный тренер «Индианы» Рик Карлайл отметил, что Виктор Вембаньяма постоянно прогрессирует, и в истории баскетбола никогда не было игрока, который оказывал бы такое влияние, как французский центровой «Сан-Антонио ».

«У меня ощущение, что он все это время был великолепен, но сейчас он определенно становится лучше. Очевидно, что он усердно работает над своей игрой. В прошлом сезоне оценивать его прогресс было, наверное, сложно, потому что он пропустил вторую половину или что-то в этом роде.

Но послушайте: в истории баскетбола никогда не было игрока, который оказывал бы такое влияние одновременно на обеих сторонах площадки. Это дает его команде особое преимущество, и, думаю, это совершенно очевидно», – подчеркнул Карлайл.