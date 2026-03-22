  Андреас Пистиолис о матче с «Пармой»: «Это была худшая игра с точки зрения бросков, но мы смогли найти способ победить»
Андреас Пистиолис о матче с «Пармой»: «Это была худшая игра с точки зрения бросков, но мы смогли найти способ победить»

ЦСКА обыграл «Парму» (91:83) и остается на первом месте в Единой лиге ВТБ. Главный тренер армейцев Андреас Пистиолис признал, что команда потеряла ритм, но похвалил ее за умение находить способы побеждать даже в неудачных матчах.

«Как обычно, хочу поблагодарить болельщиков, которые пришли сегодня на арену и создали классную атмосферу. Очевидно, что после перерыва, который у нас был между матчами в феврале, мы немного потеряли ритм, и я остался недоволен качеством встреч с этого момента.

Но в то же время для меня как тренера очень важно, что моя команда всегда находит способы, чтобы победить. Возможно, это была худшая для нас игра с точки зрения бросков в этом сезоне. Тем не менее, мы смогли найти способ набрать 91 очко и победить.

И во второй половине мы смогли улучшить нашу защиту. Мы позволили сопернику после перерыва попасть только один трехочковый и в сумме сделать 20 потерь», – заявил Пистиолис.

Следующий матч Единой лиги ВТБ ЦСКА проведет 26 марта на выезде против «Уралмаша».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
Андреас Пистиолис
Молодцы ! Собрались и победили! Нашли управу на их шальные трехи!
