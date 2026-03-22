Евгений Пашутин о поражении от ЦСКА: «Первые 20 минут играли умно, но потом не справились с давлением»

Евгений Пашутин прокомментировал выездное поражение от ЦСКА.

«Бетсити Парма » уступила ЦСКА в гостях (83:91). Главный тренер пермяков Евгений Пашутин назвал ключевым фактором потери и нервную игру под давлением.

«Ожидали, что игра будет сложная, ЦСКА сейчас находится на первом месте. Мы готовились к этому матчу, я думаю, что первые 20 минут у нас получалось играть умно, во второй четверти были не так хороши в защите и стали совершать вынужденные потери. Я думаю, что это стало ключевым фактором.

Под давлением стали играть нервно, судорожно, один против троих. Когда давление через пас использовали большие ребята, которых можно было вовнутрь отыграть, это наша ответственность, потому что Андреас Пистиолис поставил «маленькую» пятерку.

Баскетбол взаимосвязан, будем делать выводы, анализировать. Ребята старались, мы показали свой максимум сегодня», – заявил Пашутин.

Следующий матч «Парма» проведет 28 марта на выезде против «Енисея». Пермяки занимают пятое место в Единой лиге ВТБ с результатом 19-16.