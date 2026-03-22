  • Евгений Пашутин о поражении от ЦСКА: «Первые 20 минут играли умно, но потом не справились с давлением»
Евгений Пашутин о поражении от ЦСКА: «Первые 20 минут играли умно, но потом не справились с давлением»

Евгений Пашутин прокомментировал выездное поражение от ЦСКА.

«Бетсити Парма» уступила ЦСКА в гостях (83:91). Главный тренер пермяков Евгений Пашутин назвал ключевым фактором потери и нервную игру под давлением.

«Ожидали, что игра будет сложная, ЦСКА сейчас находится на первом месте. Мы готовились к этому матчу, я думаю, что первые 20 минут у нас получалось играть умно, во второй четверти были не так хороши в защите и стали совершать вынужденные потери. Я думаю, что это стало ключевым фактором.

Под давлением стали играть нервно, судорожно, один против троих. Когда давление через пас использовали большие ребята, которых можно было вовнутрь отыграть, это наша ответственность, потому что Андреас Пистиолис поставил «маленькую» пятерку.

Баскетбол взаимосвязан, будем делать выводы, анализировать. Ребята старались, мы показали свой максимум сегодня», – заявил Пашутин.

Следующий матч «Парма» проведет 28 марта на выезде против «Енисея». Пермяки занимают пятое место в Единой лиге ВТБ с результатом 19-16.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети «Бетсити Пармы»
Материалы по теме
Единая лига ВТБ. 24 очка Джеремайи Мартина помогли «Локомотиву-Кубань» прервать 10-матчевую победную серию «Зенита», ЦСКА выиграл у «Бетсити Пармы» и другие результаты
вчера, 16:43
Сергей Кущенко: «Текущий сезон Лиги ВТБ предвещает крутой плей-офф. Надеюсь, без сухих серий»
вчера, 16:19
Илона Корстин о кадровых перестановках в Лиге ВТБ: «Лучше чинить машину на ходу, чем отправить ее в кювет»
вчера, 15:26
Рекомендуем
Главные новости
Джейсон Тейтум о возвращении к оптимальной форме: «Я не Супермен, поэтому мне нужно время»
11 минут назад
Трэйси Макгрэйди: «С возвращением Тейтума процент попаданий «Бостона» упал. Они не играют в свой баскетбол»
сегодня, 13:47
Серджо Скариоло о Габриэле Прочиде: «Я сам хочу дать ему больше времени, ведь мы оба итальянцы, но ему нужно набраться терпения»
сегодня, 12:41Видео
«Либо Алексей переходит в другую команду, либо завтра я уезжаю». Ватутин рассказал историю конфликта Саврасенко и Мессины
сегодня, 12:22
«Париж» расстался с главным тренером Франческо Табеллини
сегодня, 12:03Фото
Хавьер Паскуаль: «Реал» был лучше во всем. Так выиграть невозможно»
сегодня, 10:22Видео
НБА признала ошибочными три решения в пользу «Лейкерс» в концовке игры с «Орландо»
сегодня, 10:06
Кевин Дюрэнт назвал Луку Дончича и Энтони Эдвардса теми, кто обойдут его в списке лучших бомбардиров НБА
сегодня, 09:01
Джейлен Браун после проигрыша «Миннесоте»: «Я слишком расхлябанно обращался с мячом. Мы не показали баскетбол «Селтикс»
сегодня, 07:50
Егор Амосов стал лучшим игроком «Реала» U22 в победном матче с «Барселоной»
сегодня, 07:20Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Фенербахче» близок к продлению контракта с Николо Мелли
20 секунд назад
«Париж» назначил 28-летнего Джулиуса Томаса временным главным тренером
41 минуту назадФото
Мустафа Фалль вернулся в общую группу «Олимпиакоса» спустя 10 месяцев после тяжелой травмы
сегодня, 13:58
Попов, Жбанов, Мартин, Зубков и Курбанов – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
сегодня, 13:22Фото
Малик Ньюмэн может перейти в «Уралмаш»
сегодня, 13:13
Премьер-лига. Женщины. 1/4 финала. «Динамо Курск» сыграет с МБА
сегодня, 09:10
Чемпионат Турции. «Петким Спор» примет «Бурсаспор»
сегодня, 12:40
Адриатическая лига. «Задар» встретится с «Студентски центаром»
сегодня, 09:23
Макс Шульга стал первым в истории «Бостона», кто набрал очки в НБА и G-лиге в один и тот же день
сегодня, 11:48
Георгий Жбанов о поражении от «Локомотива-Кубань»: «В начале четвертой четверти не набрали ни одного очка, это стало переломным моментом»
сегодня, 09:44
Рекомендуем