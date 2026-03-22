Эджей Митчелл и Джастин Шэмпени дисквалифицированы на один матч за потасовку

Эджей Митчелл и Джастин Шэмпени пропустят одну игру из-за драки.

Потасовка в матче «Оклахомы» и «Вашингтона» привела к дисциплинарным санкциям. Разыгрывающий «Тандер» Эджей Митчелл и атакующий защитник «Уизардс» Джастин Шэмпени дисквалифицированы на один матч за участие в конфликте на площадке.

Инцидент произошел за 27 секунд до конца второй четверти, когда между Шэмпени и Джейлином Уильямсом произошла стычка. В конфликт вмешался Митчелл, толкнувший игрока «Вашингтона», что привело к массовой потасовке. Уильямс, Шэмпени, Митчелл, а также Кэйсон Уоллес были удалены с площадки.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: аккаунт пресс-службы НБА в соцсети X
Кто-нибудь может спокойно и без набросов объяснить почему Митчелл тут получил удаление и дискву, а Йокич за плюс-минус такое же не получил ничего кроме технического?
Ответ Константин Ловков
На Йокиче без мяча сфолили с неспортивным. Реакция у него была избыточная, но не на удаление. Уильямс подбежал к нему сам и принялся теснить его, а не ставить барьер и защищать своего - как принято.
Митчелл вмешался в эпизод между другими игроками и эскалировал конфликт, как в релизе и написано. Кроме того, он способствовал тому, что драка вышла за пределы площадки и повлияла на других людей. Вот и разница.
Наказывают сильнее тех, кто не является частью начального эпизода - не действует под влиянием момента. А раздувает столкновение и делает его избыточным.
Ответ noke
Ну да, так действия Йокича – такая же эскалация, в чем разница? Митчелл начал эскалировать когда получил удар по лицу, Йокич – когда к ним подбежал разнимать Уильямс. Не пытаюсь сказать что кто-то хороший, а кто-то плохой, очевидно это никого не красит и такого не хочется особо видеть в лиге, просто не вижу разницы в поведении, но вижу большую разницу в решениях.

То, что судьи по ходу игры накосячили уже и сама лига частично признала, выписав штраф Гиллу, зачем при этом дисква бельгийцу – не понимаю хоть убей, это явная оверреакция, может последствия Детройт–Шарлотт, может еще что-то, но не заслуживает этого Эджай, ну никак. Он абсолютно штатно подбежал без избыточного контакта, получил в лицо от одного, его завалил другой и за это такие же последствия, как у тех, кто себе позволил буквально удар, например, в этом же никакой логики. Опять же, в отличие от Митчелла Йокич размахивал руками активно, а тут – ничего такого и близко.
