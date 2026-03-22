Эджей Митчелл и Джастин Шэмпени дисквалифицированы на один матч за потасовку
Потасовка в матче «Оклахомы» и «Вашингтона» привела к дисциплинарным санкциям. Разыгрывающий «Тандер» Эджей Митчелл и атакующий защитник «Уизардс» Джастин Шэмпени дисквалифицированы на один матч за участие в конфликте на площадке.
Инцидент произошел за 27 секунд до конца второй четверти, когда между Шэмпени и Джейлином Уильямсом произошла стычка. В конфликт вмешался Митчелл, толкнувший игрока «Вашингтона», что привело к массовой потасовке. Уильямс, Шэмпени, Митчелл, а также Кэйсон Уоллес были удалены с площадки.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: аккаунт пресс-службы НБА в соцсети X
Митчелл вмешался в эпизод между другими игроками и эскалировал конфликт, как в релизе и написано. Кроме того, он способствовал тому, что драка вышла за пределы площадки и повлияла на других людей. Вот и разница.
Наказывают сильнее тех, кто не является частью начального эпизода - не действует под влиянием момента. А раздувает столкновение и делает его избыточным.
То, что судьи по ходу игры накосячили уже и сама лига частично признала, выписав штраф Гиллу, зачем при этом дисква бельгийцу – не понимаю хоть убей, это явная оверреакция, может последствия Детройт–Шарлотт, может еще что-то, но не заслуживает этого Эджай, ну никак. Он абсолютно штатно подбежал без избыточного контакта, получил в лицо от одного, его завалил другой и за это такие же последствия, как у тех, кто себе позволил буквально удар, например, в этом же никакой логики. Опять же, в отличие от Митчелла Йокич размахивал руками активно, а тут – ничего такого и близко.