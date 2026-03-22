Эджей Митчелл и Джастин Шэмпени дисквалифицированы на один матч за потасовку

Эджей Митчелл и Джастин Шэмпени пропустят одну игру из-за драки.

Потасовка в матче «Оклахомы» и «Вашингтона» привела к дисциплинарным санкциям. Разыгрывающий «Тандер» Эджей Митчелл и атакующий защитник «Уизардс» Джастин Шэмпени дисквалифицированы на один матч за участие в конфликте на площадке.

Инцидент произошел за 27 секунд до конца второй четверти, когда между Шэмпени и Джейлином Уильямсом произошла стычка. В конфликт вмешался Митчелл, толкнувший игрока «Вашингтона», что привело к массовой потасовке. Уильямс, Шэмпени, Митчелл, а также Кэйсон Уоллес были удалены с площадки.