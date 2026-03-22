Велимир Перасович о победе над «Енисеем»: «Решили исход за счет подборов в нападении»

УНИКС одержал домашнюю победу над «Енисеем » (87:73). Главный тренер казанцев Велимир Перасович назвал ключом к успеху защиту и подборы в нападении.

«Думаю, мы провели хорошую, солидную игру и продемонстрировали отличное желание защищаться. Сегодня из-за травм мы столкнулись с нехваткой «больших». К тому же Дайшон Пьер провел на площадке не так много времени, поэтому другие игроки брали на себя роли, которые обычно им не свойственны.

Но, считаю, у нас получился хороший матч: мы отдали больше чем обычно результативных передач. Еще показали примерно равную борьбу под кольцом, но при этом собрали много подборов в нападении, и именно так решили исход встречи», – заявил Перасович.

Следующий матч УНИКС проведет 26 марта дома против «Зенита». Казанцы занимают второе место в Единой лиге ВТБ с результатом 28-5.