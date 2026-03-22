Кевин Дюрэнт: «Майкла Джордана невероятно сложно превзойти. Его влияние на спорт и на культуру слишком велико»

Дюрант обошел Джордана по очкам, но отметил его выдающееся влияние на игру.

Форвард «Хьюстона» Кевин Дюрэнт обогнал Майкла Джордана в списке лучших снайперов НБА и рассказал о своих впечатлениях от этого достижения.

«Майкл Джордан просто больше, чем сама игра. Неважно, кто его обойдет по статистике или кто выиграет больше, его будет невероятно сложно превзойти.

Добейся результата 6‑0 [6 побед в финалах НБА без поражений]. Даже если ты обойдешь его по каким‑либо показателям, его влияние на спорт и на культуру в целом слишком велико.

Он, может, и не лидер по набранным очкам, но его след, его влияние на игру настолько масштабны, что уже само приближение к тому, чего он добился на баскетбольной площадке в любой категории, – это историческое событие. Так что оказаться рядом с ним по количеству очков – настоящая честь.

Это, по сути, проверка на долговечность и любовь к игре – на то, что сам Джордан демонстрировал каждый день. А обычно именно это и приводит тебя к таким высотам: когда ты оттачиваешь свое мастерство с фанатичной преданностью и искренне любишь баскетбол.

Именно это я в первую очередь вынес для себя, наблюдая за многими великими игроками, с которыми мне довелось играть или против которых я играл, – за тем, насколько сильно они любят игру», – признался двукратный чемпион НБА.

Источник: Boardroom
Лучше ничего не говори. Все равно тебя обгадят. Что бы ты не сказал, и не сделал 😀
Оень точно сказано, что Майкл стал для всего мира культурным феноменом.
