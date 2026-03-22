Дрэймонд Грин: «Каждый год мы пытаемся избежать плей-ин, но он нас словно притягивает»

Дрэймонд Грин: Каждый год мы пытаемся избежать плей-ин, но он нас притягивает.

Дрэймонд Грин выразил разочарование тем, что «Голден Стэйт » третий год подряд оказывается в зоне плей-ин.

«Уорриорз» снова попадают в плей‑ин – в итоге это уже третий год подряд. Мне осточертел плей‑ин. Похоже, мы просто магнит для этой стадии, и это наша реальность.

Мы никак не можем выбраться из зоны плей‑ин. И именно это тренер Керр доносит до команды. Он говорит: «Ребята, мы попадем в плей‑ин, что бы ни случилось. Нам нужно продолжать вырабатывать правильные игровые привычки». Вот на этом и должен быть фокус.

Я чувствую, что каждый год мы начинаем с того, что хотим избежать плей‑ин. Но, похоже, он сам нас притягивает», – заявил Грин в своем подкасте.

«Голден Стэйт » с результатом 33-38 занимает 10-е место на Западе.