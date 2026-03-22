Дрэймонд Грин: «Каждый год мы пытаемся избежать плей-ин, но он нас словно притягивает»
Дрэймонд Грин выразил разочарование тем, что «Голден Стэйт» третий год подряд оказывается в зоне плей-ин.
«Уорриорз» снова попадают в плей‑ин – в итоге это уже третий год подряд. Мне осточертел плей‑ин. Похоже, мы просто магнит для этой стадии, и это наша реальность.
Мы никак не можем выбраться из зоны плей‑ин. И именно это тренер Керр доносит до команды. Он говорит: «Ребята, мы попадем в плей‑ин, что бы ни случилось. Нам нужно продолжать вырабатывать правильные игровые привычки». Вот на этом и должен быть фокус.
Я чувствую, что каждый год мы начинаем с того, что хотим избежать плей‑ин. Но, похоже, он сам нас притягивает», – заявил Грин в своем подкасте.
«Голден Стэйт» с результатом 33-38 занимает 10-е место на Западе.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: подкаст The Draymond Green Show
10 комментариев
С учетом супового набора, который сейчас выходит в старте ГСВ, плей-ин еще не самый плохой вариант
Учитывая, что в этом сезоне из 71 у Джимми 38 игр, у Стефа - 39, у Куминги с Порзи на двоих 27, у Мелтона 40, а это 4 самых крупных контракта кроме Дрэймонда, то попадание в ПлейИн стало возможно только потому, что все остальные безбожно сливают
Посмотрим что для вас интереснее. Чемпиона попробовать убрать или пик и разъехаться пораньше. Лучшие в составе переломанный Мелтон и Афоня с ЖЭКа Спенсер. А старикам пофиг, только ролики пилят)
